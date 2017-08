Arbeiderpartiet lanserte kjærlighetsgaranti for eldre ektepar/samboere med brask og bram i innledningen av valgkampen for en uke siden. Ap brukte til og med Sandnes som eksempel! Det var ikke måte på hvor lett det var å finne plass til en ekstra seng, og kostnadene ville ikke øke da det forutsettes at begge har pleiebehov. Selvsagt skal også begge ville dette. Altså samme argumenter vi i Sandnes Høyre brukte for litt over to år siden.

Lang og motvillig prosess

Tidligere har Ap lovet 10.000 varme hender og 12.000 nye sykehjemsplasser når det har vært valg. Alle husker hvordan det gikk? Nå kommer de med denne garantien som allerede er innført i 25 kommuner, også i Sandnes. Men ikke uten en lang og motvillig prosess.

Det hele startet med Berner og Ester Jåsund som ble skilt da Berner havnet på sykehjem i en alder av 99 år. Ester bodde hjemme med hjelpetiltak. Dette var på våren 2015. Berner ble spurt om hva han ønsket seg til 100-årsdagen, og svaret var å bo sammen med Ester etter et halvt år hver for seg. Det syntes vi i Høyre vi burde tilstrebe, og foreslo også samboergaranti slik at vi ikke skulle sette andre i samme vanskelige situasjon. Jeg ble da kalt populist av ordfører Stanley Wirak fra Ap! I dag mener Wirak tydeligvis noe helt annet. Nå sier han at det skulle bare mangle at ikke ektepar/samboere må få bo sammen. Men, og det er et stort men, tilbudet kan ikke gis av private aktører. Noe som jo er uaktuelt i Sandnes uansett, da private sykehjem ikke finnes.

Endte godt

Historien i Sandnes endte godt, Berner og Ester har bodd sammen i over to år nå. Skulle bare mangle. Ekteskapsløftet sier jo «til døden skiller dere ad», ikke til kommunen gjør det. Og ja, vi har alle i bystyret vært enige om omsorgsplanen fra 2010 som har sagt hvor mange sykehjemsplasser vi skulle ha innen 2017. 92 nye plasser er veldig bra. Og økt tilskudd fra den blå-blå regjeringen har kommet godt med.

Samboergarantien i Sandnes har med ordlyden «unntaksvis» i vedtaket. Altså det å bo sammen er unntaket og ikke regelen. Vi i Høyre prøvde å få det ordet fjernet, da forutsetningene ellers var tydelige nok. Men ble nedstemt. Så hvor dypt kjærligheten til Ap stikker, er vel like langt som de tidligere valgløftene stakk?