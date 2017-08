Jeg roser gjerne Aftenbladets brede dekning av spørsmål om slaget i Hafrsfjord og tilliggende historiske festivalinnspill på nytt. Men jeg finner det nødvendig å korrigere avisens ulike journalister som flere ganger gjentar den feilaktige påstanden om Hafrsfjordspillene "som floppet" (NB: flop betyr fiasko). En usannhet blir ikke mer sann om den gjentas ofte.

Også en annen misoppfatning har trengt seg inn i Aftenbladet: Vi i Hafrsfjordspillene skal kunne forbedre oss om vi går i lære hos de som arrangerer Stiklestad-spelet. Er nå historieløsheten blitt komplett på dette feltet?

Tre prosjekter

La meg klare opp i sakene: Det handler om tre ganske ulike prosjekter i Stavanger-regionen. Nr. 1 gjelder helt korrekt Hafrsfjord-spelet av Åse Marie Nesse, hittil behørig kommentert. Det var et historiespel omkring Harald Hårfagre (innendørsteater), basert på et for lengst utdatert historiekonsept om slaget i Hafrsfjord. Likevel var det mange som likte det. Dernest kommer Hafrsfjordspillene, som var en historiefestival konsentrert om åtte aktiviteter: 10 vikingskip på fjorden, vikinglandsby- og kaupang, historiespel om Harald Hårfagre og Hafrsfjord, foredrag, historisk gudstjeneste, arrangementer for skolebarn og Norges første historieorienterte utendørsopera, Rygekongen.

Her var Erling Skjalgsson hovedperson. Vi hadde også et stort antall frivillige festivalentusiaster med oss. Til sist kommer så spelet om Harald Hårfagre ved Stiftelsen Harald Hårfagre (dannet etter Hafrsfjordspillene), en farse om Harald Hårfagre uten historisk faktabase. Vi snakker altså om tre ulike arrangementskonsepter.

Vi som sto bak Hafrsfjordspillene, begynte forberedelsen av festivalen i 2005 og 2006 gjennom flere års forberedelser, i utgangspunktet med basis i Sola kommunes 1000-årsfeiring av Astrid Tryggvadotter og Erling Skjalgssons bryllup ca. 996 – som manifesterte seg i Rygekongen. Ved en rekke festlige tilstelninger i samband med hans dødsdag 21. desember forberedte vi offentligheten og mulige sponsorer på det som skulle komme i 2005 og 2006. I 2005 fylte vi Domkirken ved et slikt arrangement.

Historieløshet

Vi etablerte og en stiftelse som i dag finnes i foreningsform, hvor undertegnede er leder. Dernest tok vi selvsagt kontakt med Stiklestad, hvor jeg har holdt flere foredrag. Regissør Arnulf Haga ble vår læremester i å gjennomføre "utespel" i vårt vanskelige klima. Han var her flere ganger for å overføre Stiklestad-spelets kompetanse til oss, noe vi stadig setter stor pris på. Mens Aftenbladet kommer helt bakpå og forteller at de som i dag står for Stiklestad-spelet ønsker oss velkommen til å gå i lære hos dem. Altså: ny historieløshet! Jeg tror faktisk vi nå har noe å lære fra oss, særlig som Haga erklærte at Rygekongen kan bli et like stort arrangement som Stiklestad-spelet.

Folk strømmet til

Som resultat av de flerårige forberedelsene gjennomførte vi Hafrsfjordspillene både i 2005 og 2006. Det ble en stor suksess publikumsmessig. Vi hadde fullsatte og begeistrede forestillinger for Rygekongen, og det strømmet folk til festivalen – fra fjern og nær. Men økonomisk ble løftet i tyngste laget, til tross for at vi etter råd fra vår gode samarbeidspartner Kulturkompaniet startet på en økonomisk ansvarlig beregning. Poenget er at profesjonell utendørsopera, som vi sto bak, ikke dekkes alene ved publikumsbilletter. Så enkelt er det. Det offentlige og private sponsorer må ta et ekstra løft hvis Stavanger skal realisere det «gullegget» som Hafrsfjordspillene har utviklet.

Så kjære Aftenblad, glem uttrykket «flopping» i denne sammenhengen, og la oss fortsette å bygge opp suksessen rundt Hafrsfjordspillene.