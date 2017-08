Styret for Norske Historiske Spel (NHS) registrerer en ny debatt om kvaliteten på norske spel. Bakgrunnen er forhåndsomtalen i NRK og aviser, om en ny bok skrevet av teaterviter Julie Rongved Amundsen. Hva er egentlig budskapet til Julie Rongved Amundsen? Vi skulle gjerne lest boken hun skriver på, før vi kommenterer hennes vurderinger og konklusjoner. Ensidig forhåndsomtale i media blir for tabloid å forholde seg til i en seriøs debatt.

Viktige realiteter

Men da debatten alt er i gang før boken er kommet ut, vil styret for NHS i denne omgang bare peke på noen realiteter, som er viktige. NRK viser til at det er rundt 100 aktive spel i Norge. Dette tallet er nærmere 150 medregnet alle spel som har etablert et produksjonsapparat. Noen spel har oppsetninger bare annethvert eller tredjehvert år, noen bare hvert fjerde år. Under 50 spel har økonomi og ressurser nok til årvisse oppsetninger. De siste årene har spelaktiviteten økt noe, og både i 2016 og 2017 har det vært ca. 70 oppsetninger.

Frivillig innsats og dugnad

I følge oppslaget i NRK er norske spel gjennomgåene dårlig teater. Det blir helt feil å sammenligne spel med institusjonsteater, både nasjonalt og regionalt. Spelmiljøet har utgangspunkt i det lokale, ut fra lokalt initiativ og med lokal massemønstring og finansiering, frivillig innsats og dugnad. Vi er klar over at mange spel ikke kan holde de «kvalitetsmål» som Julie Rongved Amundsen legger til grunn, ved å sammenligne med profesjonelt teater – men vi må spørre, hvorfor må all scenekunst inn i denne rammen? Spel tar utgangspunkt i en lokal historie eller fortelling, og kan bare spilles på dette stedet. De fleste spilles ute og har naturen, kulturlandskapet og gjerne et eldre bygningsmiljø som scenebilde. Historien er alltid lokal, men mange historiske spel tar opp tema og tidsbilde som har hatt, og fortsatt har, et nasjonalt perspektiv. Stiklestadspelet er et av mange eksempel på dette.

Kreativiteten og kompetanse, som skapes i samarbeidet mellom profesjonelle og amatører rundt i Norge, er en uvurderlig kulturell kapital for landet.

Bedret seg

Spelprodusenter er ingen ensartet gruppe, spennvidden er stor, fra amatørteatre til museum og kommunale kulturetater. Men de fleste er frivillige lokale lag/organisasjoner som er etablert for dette formålet. Det sier seg selv at det rent teaterfaglige, slik Julie Rongved Amundsen definerer det, ikke alltid er i fokus. Vi kjenner ikke til hvilke 12 spel hun har sett. Men uansett er dette for få til å dømme hele spelmiljøet «nord og ned», slik mediene framstiller det. Den teaterfaglige kvaliteten har uten tvil bedret seg. Mange spel leier nå inn profesjonelle regissører, m.a. fra institusjonsteatre. Det fleste oppsetninger har profesjonelle skuespillere i hovedrollene, ofte svært profilerte skuespillere. Bak mange spel står også dyktige dramaturger, som har sin profesjon i å skrive for teater.

Den kreativitet og kompetanse som skapes i dette samarbeidet mellom profesjonelle og amatører rundt i Norge, er en uvurderlig kulturell kapital for landet. Spel er en stor læringsarena og samler både ung og gammel i et skapende sosialt fellesskap. Og publikum er ikke fraværende, som noen ganger i de etablerte teatersalene. Forsiktig anslag er rundt 250.000 publikum hvert år. Bare ca. 3 mill. (tippemidler) fordeles hvert år til spelmiljøet. Dette utgjør rundt regnet 12 kr pr. billett. Resten blir finansiert av sponsorer, og stor dugnadsinnsats, og eventuelt med noen kommunale kulturkroner – ingenting kommer fra statlige kulturbudsjetter, slik som til institusjonsteatrene. Akkurat det er litt av et tankekors – hva det betyr for kvaliteten kan bare bli synsing – men ofte tenker vi: «Hva kunne vi fått til om vi hadde hatt samme vilkår som idretten – og fotballen, i dette landet».

Støttes av folket

Innenfor svært trange økonomiske rammer jobber vi (NHS) m.a. for mer faglig samarbeid med regionteatrene rundt i landsdelene – og så langt ser vi positive resultater. Spelmiljøet er langt mer uensartet, skapende, «up to date» og potent, enn hva kultureliten og sentrale mediekanaler har evnet å forstå. Det er en voksende kulturgenre som støttes av folket, særlig i distriktene. Men vi spiller nok ikke på samme banehalvdel som de store institusjonsteatrene og byscenene, slik Julie Rongved Amundsen og andre i kultureliten tilsynelatende tror. Så vi skulle gjerne sett en mer nyansert debatt.