Før spøken ble avslørt fredag ettermiddag viste titusenvis av lesere interesse for hvem som har snoket i privatøkonomien deres. Aftenbladet meldte nemlig om et nettilbud hvor brukerne angivelig kunne finne ut hvem som søkte på konkrete navn i skattelistene for 2003. Opplysningene skulle, ifølge avisen, ha blitt lagt ut av Skattedirektoratet etter pålegg fra finansminister Per-Kristian Foss.

Ved å skrive inn din egen adresse og fødselsdato skulle du kunne finne ut hvem som har søkt på navnet ditt i skattelistene. 103.010 navn med tilhørende personopplysninger ble fredag tastet på Aftenbladets nettsted. Spøken viste seg dermed å bli mer populær enn hva Aftenbladets skattelistetjenester noen gang har vært.

Først fikk de beskjed om at 72 personer hadde søkt på navnet, og at 12 av disse hadde samme postnummer som deg selv. Etter å ha lest flere opplysninger om dem som angivelig hadde søkt på navnet, fikk brukeren tilbud om å "gå videre og se hvem som har søkt på ditt navn! ". De som valgte dette, ble minnet om datoen første april.

Flere nettbrukere henvendte seg etterhvert til Aftenbladet i frykt for at bedriften for eventuell senere bruk skulle lagre listen over dem som hadde latt seg lure.

— Disse opplysningene blir naturligvis slettet, beroliger nettredaktør Kjell T. Skrunes i Aftenbladet.

Aprilspøken førte til rekordtrafikk på Aftenbladets nettsted. 124.480 unike brukere besøkte fredag aftenbladet.no. Den gamle rekroden på 75.000 unike brukere (fra dagen da Nokas ble ranet) blir dermed slått ganske så kraftig. Rundt 300 prøvde en sms-tjeneste hvor de angivelig skulle kunne finne ut hvem som hadde snoket i privatøkonomien deres.

Prøv aprilspøken her: http://aftenbladet.no/skatt/log/

Aftenbladet var langt fra den eneste som prøvde seg med aprilspøk. Mens Pave Johannes Paul II ligger for døden, sendte Katolsk Informasjonskontor ut sin aprilsnarr om en delegasjon som var på vei til Roma for å be om saligkåring av Sigrid Undset. Denne ble imidlertid fjernet fra det katolske nettstedet utpå dagen fredag.

Kongens helse ble også gjenstand for aprilspøk. En medarbeider på avdeling for medisinsk biokjemi ved Stavanger Universitetssjukehus narret ansatte med følgende "informasjonsskriv":

" Kongens prøver

Vår klinikkdirektør har fått en henvendelse fra Rikshospitalet. Som alle vet er kongen innlagt der. Frem til nå er blodprøvene hans analysert på Rikshopitalets laboratoriet. Men det viser seg at en av de ansatte har brudd taushetsplikten. Slottet har bestemt at prøvene fra nå av skal analyseres på laboratorier utenfor Oslo. Dette skal gå på omgang. Neste uke skal prøvene analyseres hos oss. Taushetsplikten er svært streng og derfor må alle underskrive en taushetserklæring. Ett skjema til hver ansatt kan hentes hos en av seksjonsbioingeniørene."

Mange lot seg lure.

Viagra-konkurrenten Cialis forsøkte seg med potensbrød for slappe mannfolk. Men brødet som ble delt ut til forbipasserende på Oslo sentralstasjon viste seg å være helt ordinært kneippbrød.

Bergens Tidende meldte at overdreven skarring kan være skadelig og i verste fall dødelig. Mange bergensere oppfattet det som dårlig nytt at fredagens utgave av anerkjente Journal of Linguistic Medicine, ifølge BT, angivelig presenterte en undersøkelse der forskere ved det berømte Canular-universitetet i Paris slo fast at overdreven skarring, for eksempel hyppig uttale av BrrrrrrANN, kunne føre til en rekke alvorlig sykdommer og i ytterste konsekvens forkorte livet med inntil tolv år.

Aftenposten meldte at skipresident Sverre Seeberg foreslo flytting av all skihopping til Rødkleiva, og at arealet som ble frigitt i Holmenkollen skulle nyttes til boligformål. Avisen skrev også at Norges Golfforbund fra i år av krevde obligatorisk vaksinasjon mot gresspollenallergi for alle landets golfspillere.

Dagsavisen meldte om et krav fra kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) om at ale aviser som heretter ikke presenterte minst 25 prosent av stoffet sitt på nynorsk, kunne vente seg harde økonomiske straffetiltak.

P4 lokket med fastpris på bensin.

Nordlys meldte at ti lesere kunne få gratis køfribrikke som sikret dem fortrinnsrett i køen over Sandnessundbrua.

Landets redaksjoner har nå et år på seg til å pønske ut nye og muligens bedre aprilspøker.