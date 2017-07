NSF påstår at streiken handler om dårligere lønn og arbeidsforhold. Det er feil. Kreftforeningens overgang fra Virke til Abelia innebærer ingen endringer i de ansattes lønn, pensjonsordning, sykelønn eller annet. Streiken handler om at NSF sentralt ikke har tillit til at lokale parter kan komme frem til gode løsninger.

NSF påstår at sykepleierne i Kreftforeningen driver pleie og omsorg, og derfor må ha en avtale som regulerer dette. NSF har imidlertid selv sittet i en partssammensatt tvistenemnd som konkluderte med det motsatte. NSF er blitt tilbudt to tariffavtaler som tilsvarer de vi har med andre yrkesgrupper. De har avvist begge. I stedet prøver de å streike seg til et avtaleverk som avviker fra det andre arbeidstakerorganisasjoner i Kreftforeningen har akseptert.

Ingen tobakk-medlemmer

NSF påstår at Abelia er tobakkstilhengere, men Abelia har ingen bindinger til tobakksindustrien. Ingen av våre 2080 medlemsvirksomheter er del av tobakksindustrien, og vi har aldri støttet forslag som gjør det mindre vanskelig å selge tobakk i Norge. Derimot har vi et bredt helsepolitisk engasjement, der forebygging og bedre behandling står sentralt. Vi organiserer interesse- og pasientorganisasjoner, forskningsinstitutter, helse- og velferdsteknologibedrifter og en rekke andre aktører som på ulike måter bidrar til bedre helse for befolkningen.

Rammer kreftsyke

Under streiken har NSF nektet å akseptere arbeidslivets normale tvisteløsningsmekanismer, gått til drøye personangrep og kommet med beskyldninger om at en avtale med NHO/Abelia vil være et brudd med «det seriøse arbeidslivet». NSF har også tatt initiativ til aksjoner som har til hensikt å ramme kreftrammede og deres pårørende.

Konflikten i Kreftforeningen er skapt av NSF, av årsaker vi har vanskelig for å forstå. Konflikten fortsetter fordi NSF vil diktere betingelser i stedet for å forhandle. Det er skuffende at NSF bruker sin stemme til å øke konfliktnivået og gjenta usannheter. Det er også skuffende at NSFs metoder rammer det viktige arbeidet Kreftforeningen gjør, og trist og alvorlig for de streikende sykepleierne som en dag skal tilbake på jobb i Kreftforeningen.