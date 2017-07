Galskap å skrote gasskraftverket på Kårstø

Utrolig nok går det nå mot skroting av det topp moderne gasskraftverket på Kårstø til 2 milliarder kroner. Lars Haltbrekken (SV) sier han har kjempet mot gasskraftverk i flere år og gleder seg over denne avgjørelsen, og det samme gjør resten av miljøbevegelsen, biskoper og andre forståsegpåere.

Verdensledende

Men glede seg over hva? Gasskraftverket på Kårstø er da bygget som et av verdens mest miljøvennlige gasskraftverk. Lav kjøletemperatur gjør at kraftverket kan levere strøm til en virkningsgrad opp mot imponerende 60 prosent. Det håndterer allerede rensing av Nox-gasser, og er tilrettelagt for CO₂-fangst, med rørledning og det hele liggende klar. Kraftverket ville ha brukt ca. 0,5 prosent av vår totale gassproduksjon og gitt 32 kvalifiserte arbeidsplasser i distriktet.

Og kanskje ville noen kreative sjeler i tillegg finne muligheter for restvarmen til f.eks. et badeland i Tysvær? I så fall vil utnyttelsen av gassen bli enda bedre.

Og hva om noen i framtida finner på å drive kraftverket med biogass, og i tillegg fange CO₂. Da vil man oppnå såkalt negativt CO₂-utslipp, slik man gjør i Sveits for tiden.

Ikke rart at Trump er skeptisk til Paris-avtalen, hvis det er slik den fungerer.

De nye bussene

Carina Johansen

Paradokset er at de samme som gleder seg over skroting, ikke har så mye imot å bruke gass som drivstoff i busser. Hvor var miljøbevegelsen da Stavanger i fjor kjøpte inn 270 splitter nye, store diesel- og gassdrevne busser? En gassbuss utnytter ikke gassen mer enn maks 30 prosent ved kjøring i bytrafikk, resten går tapt. En elektrisk batteribuss i bytrafikk utnytter energien fire ganger bedre enn en gassbuss. Ville ikke miljøet da heller foretrekke å få fossil strøm fra Kårstø inn på en batteribuss?

I Qatar startet Norsk Hydro i 2010 en gigantisk aluminiumsfabrikk drevet av et gasskraftverk med vesentlig lavere virkningsgrad enn Kårstø-anlegget (grunnet høyere kjøletemperatur). Her er det ikke snakk om rensing, og det kreves store energimengder til kjøling, hvorav all energi kommer fra gasskraft med fritt utslipp. Hydro flyttet ut grunnet håpløse kraftbetingelser i Norge, og har truet med å flagge ut resten av aluminiumsvirksomheten til Qatar eller Kina. Ville det ikke vært bedre for miljøet om vi hadde drevet alt dette i Norge med egen gasskraft og rensing, og samtidig fått noen tusen arbeidsplasser?

Ikke rart at Trump er skeptisk til Paris-avtalen, hvis det er slik den fungerer.

Hva gjør vi i mellomtiden? Skal vi kjøpe kullkraft fra kontinentet? Eller bare fortsette å slippe ut 12–15 millioner tonn CO₂ langs veiene?

Energibehovet

Deler av norsk miljøbevegelse tror verden kan kutte i fossil utvinning allerede nå, siden vi har så mye fornybar energi. Dette er dessverre feil. Det er langt fram dit, og i mellomtiden må vi bruke energien vi har mer effektivt. Dette kan gjøres ved å elektrifisere veitransport og kraftkrevende industri, og lage fossil strøm i effektive kraftverk. Norsk veitransport kan elektrifiseres via ca. 4000 vindmøller. I dag har vi 374 vindmøller, og med dagens utbyggingstakt vil det ta over 100 år å nå dette målet.

Hva gjør vi i mellomtiden? Skal vi kjøpe kullkraft fra kontinentet? Eller bare fortsette å slippe ut 12–15 millioner tonn CO₂ langs veiene?

Det finnes i dag flere tusen gasskraftverk i verden, de største er over 10 ganger større enn Kårstø-anlegget, og det bygges stadig flere. Men nå skal kanskje det mest miljøvennlige skrotes før det har kommet i gang? Og miljøbevegelsen jubler?

Den store taperen er definitivt miljøet.

For drøyt

Nei, her må oljeminister Søviknes ta grep og forhindre en gedigen norsk industriskandale. Teknologiutviklingen innen rensing og karbonfangst går for fullt, og innen få år vil det sikkert bli behov for flere slike kraftverk i Norge.

Det sier seg selv at eierne må kunne drive med lønnsomhet, noe som nok er vanskelig med dagens betingelser. Men å skrote et topp moderne kraftverk i en verden som hungrer etter elektrisk kraft, blir for drøyt. Og den store taperen er definitivt miljøet.