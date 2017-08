Oppslaget i Aftenbladet mandag 7. august om veteranbåthavn og Geoparken krever noen tilleggskommentarer som forhåpentlig kan bidra til å skape bedre balanse.

Se til Nyhavn

Vi må holde fokus på Stavangers fremtid og alt som kan bidra til å skape trivsel og gjøre oss stolte over Stavanger hele året. Derfor er vi i gang med møter med sentrale politikere for å få frem betydningen for videre byutvikling. Vi behøver ikke gå lenger enn til Nyhavn i København for å se hva en veteranskipshavn kan bety.

Begeistring

I forbindelse med Fjordsteam har vi hatt både riksantikvar Jørn Holme, fylkeskommunens Ingvar Kristiansen og byantikvar Hanne Windsholt som innledere ved et seminar om dette tema. Alle uttrykker seg med faglig tyngde og begeistring for planene som vi legger frem. For øvrig har både Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøyvern fra sentralt hold kommet med solid oppbakking av våre høringsinnspill, som kommer fra et samlet veteranskips- og kystkulturmiljø her i distriktet. Basert på deres respons er jeg trygg på at også våre politikere vil evne å se de kvalitetene som ligger i planen og høringsinnspillene.

Nå må det legges til rette for å skape nye arbeidsplasser innen nye bransjer. Vi har nettopp hatt Fjordsteam i byen, og på tross av variabelt vær formelig krydde det av barn og voksne langs kaiene og ombord i båtene. Mange fikk også være med de gamle båtene ut på tur, og vi ser hvilken virkning disse opplevelsene har på folk og hvordan det bygger bro mellom generasjonene.

Magisk tiltrekningskraft

Vann, sjø og skip har alltid hatt en magisk tiltrekningskraft på barn, og vi er overbevist om at en aktiv og levende veteranbåthavn, hvor noe skjer hele tiden, vil skape minst like stor interesse og engasjement.

Det er hverken nødvendig eller riktig å sette to så gode saker opp mot hverandre, her kan vi få både i pose og sekk. Området med hoppeballer og eventuelt noen andre egnede installasjoner kan flyttes til sørvestsiden av Oljemuseet, hvor man allerede har planer om en bystrand og en grønn lunge langs den blå promenaden.

Her vil lekeområdet komme minst like bra til sin rett, og veteranbåthavnen kan komme tilbake der hvor Steinkarkaien, med tilhørende liv og røre, igjen graves frem fra glemselen!