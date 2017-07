Høyres skolepolitikk har, for oss som har jobbet under den, ikke vært mye å skryte av. Tvert imot har den bydd på frustrasjon, regelrett fortvilelse og en følelse av mistillit. Byråkrati og rapporteringskrav i skolen øker, og testregimet i skolen vokser ut av kontroll. Nasjonale prøver og Pisa-resultater blir vektlagt mer enn noe. Aller helst skulle Høie og hans partifeller sett at slike resultater ble offentliggjort for å fremprovosere den såkalte sunne konkurransen mellom skoler. Det er heldigvis et av valgløftene Høyre ikke har innfridd.

Manglende forståelse

Når mye går rett vei i skolen, er det ikke takket være Høyre, men på tross av. Det er nemlig takket være flinke lærere, elever, og foreldre som følger opp barnas skolegang som skal takkes. Det hele bærer preg av et Høyre som mangler forståelse for hva det egentlig er behov for i skolen.

Høie trekker frem fraværsgrensen, et firkantet byråkrati med mange stoler å falle mellom, og peker på at fraværet har gått ned. Han nevner ikke at frafallet øker fordi flere mangler vurderingsgrunnlag, og det særlig på yrkesfag. Senterpartiet mener konsekvensene for økt frafall er mye mer alvorlige, og derfor bør en ansvarlig regjering ta fatt på frafallet før man jobber mot fraværet.

Avskiltingen av lærere

Det skal stilles høye kompetansekrav til lærere, det tror jeg er innlysende for de fleste partier. Når regjeringen da stiller nye kompetansekrav som har tilbakevirkende kraft, er det i praksis å avskilte lærere med mange års verdifull yrkeserfaring. Bent Høie har helt rett i at dette er noe Senterpartiet overhodet ikke er for. Flere lærere som har undervist i mange år har stått frem og fortalt at dette var dråpen som har fått begeret til å renne over. De søker seg ut av skolen.

Dermed kommer vi til elefanten i rommet som hverken Bent, Thorbjørn eller Erna ser. Nemlig at Norge kommer til å mangle mangfoldige tusen lærere om ti år, og Høyre har ikke løftet en finger for å imøtekomme det.

For Høyres skolepolitikk har utrolig nok gjort vondt verre for å sikre nok lærere i norske klasserom i framtiden. Som om ikke avskilting av erfarne lærere var nok, har man i stedet for å gjøre det mer attraktivt å utdanne seg til lærer, bare gjort det vanskeligere å komme inn på studiet. Et krav til 4 i matematikk har lukket døren til læreryrket for mange fantastiske norsk- og engelsklærere. Terskelen for å utdanne seg til lærer har blitt høyere uten at man har gjort noe for å gjøre læreryrket mer attraktivt. Da går søkertallene ned, noe som ikke en gang bekymrer kunnskapsministeren, fordi som han gir uttrykk for, så har de få som søker i det minste bedre karakterer enn før. Men til og med Høyre må da innse at en norsklærer med 3 i matte er bedre enn ingen lærer?

Testregime og byråkrati

Målet for Senterpartiet er økt lærertetthet og færre elever på hver lærer, slik at læreren har bedre mulighet til å se og følge opp hver enkelt elev. Da må vi utdanne mange flere lærere, ikke færre. Samtidig må vi prioritere elevenes læring og trivsel, og ikke hva vi kan lese oss til om skolen i en graf sammenlignet med land på andre siden av kloden.

Senterpartiet vil snu utviklingen med testregimet og byråkratisering i skolen, sikre en praktisk, variert og relevant undervisning som gjør at alle elever får utvikle sitt potensiale på sin måte, og gi læreren tid, rom og tillit til å være profesjonell yrkesutøver. Men vi må ikke minst ta tak i de mest prekære utfordringene i skolen, hvor regjeringen har sviktet: nemlig det økende frafallet i videregående, og det enorme behovet for flere lærere.

Bent Høie også rett i at det betyr noe hvem som styrer. I høst er det valg.