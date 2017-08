Høyre styrker bostøtten til de som trenger det mest

Bostøtten er et viktig virkemiddel for at flere skal få tak over hodet. Stanley Wiraks (Ap) utspill i Aftenbladet 21. juli tyder på at han ikke vil huske Arbeiderpartiets egen historikk med å svekke bostøtten for de mest sårbare. I 2009 la de om ordningen og sørget for at den ikke lenger skulle justeres i takt med prisstigningen. Kombinert med kraftig økende boligpriser gjorde det at en av de mest sårbare gruppene i samfunnet fikk det vanskeligere med å komme seg inn på boligmarkedet.

Endelig tilpasset prisstigningen

Høyre, Frp, KrF og Venstre har gjennomført flere viktige endringer i bostøtten for å snu om på dette. De som trenger bostøtte, får en støtte tilpasset sin økonomiske situasjon, og nå er den endelig tilpasset prisstigningen. Dermed har vi tettet et hull i det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre faller utenfor, og flere løftes opp.

Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte.

Den gamle Arbeiderparti-ordningen baserte seg på gamle inntektstall, noe som førte til en urettferdig fordeling. Nå gis bostøtte alltid ut ifra siste månedslønn. På den måten unngår man at mennesker i en vanskelig situasjon plutselig står uten tak over hodet. De nye reglene vil også gjøre det enklere for barnefamiliene. Barns inntekt skal ikke lenger telle med i beregningen av bostøtte.

Grensen for hvor høye boutgifter som kan regnes med når Husbanken gir bostøtte, har rammet mange, særlig barnefamilier med høyere boutgifter enn denne grensen. Høyre i regjeringen har derfor økt grensen, spesielt for husstander med barn.

Mer fleksible regler

Vår regjering har også utvidet bostøtteordningen, slik at også de som bor i private bofelleskap kan motta støtte. Reglene har blitt mer fleksible, slik at alle skal ha mulighet til å få et hjem. Regelendringene vil også gjøre det lettere for kommunene å bosette flyktninger og andre med spesielle utfordringer.

Høyre i regjering har sikret en mer rettferdig bostøtte og utformet et mer fleksibelt regelverk. Kommunene har nå bedre muligheter for å skaffe bolig til de som trenger det mest, og bostøtten har økt. Det viktigste er å sørge for at alle har et trygt og bra hjem for seg selv og sine barn.