Det er ikke hver dag norske partiledere gjør svulstige sammenligninger med seg selv og statsledere i andre stormakter. Det er nok mange grunner til at de lar være – man skal jo først og fremst representere seg selv og partiet sitt.

Synet på arbeidslivet

Søndag forsøkte Jonas Gahr Støre i et intervju i Aftenposten seg likevel på å trekke paralleller mellom seg selv og Frankrikes nye president, Emmanuel Macron. Det var ikke helt heldig.

For selv om både Gahr Støre og Macron er kjekke menn, må jeg innrømme at jeg ikke rent umiddelbart ser likheten. Macron brøt ut av det franske sosialistpartiet – Ap’s søsterparti – for nettopp å sikre nødvendige reformer, skattekutt for bedrifter og arbeidere og endringer i arbeidsmiljøloven for å øke Frankrikes konkurransekraft. Gahr Støre vil i den andre enden reversere reformer, skattelettelser og oppmykninger i arbeidsmiljøloven fordi han mener de er skadelige.

Hans eneste avklarte samarbeidspartner er Norges mest Europa-fiendtlige parti.

Synet på Europa

Gahr Støre lister videre opp at han, i likhet med Macron, ser mulighetene for et større samarbeid mellom landene i Europa. Pussig er det da at hans eget parti, under hans ledelse, har gått fra å si et klart ja til norsk EU-medlemskap, til å stryke setningen om at «medlemskap i EU vil være en fordel for Norge» i sitt nye stortingsvalgprogram.

Det må også nevnes at hans eneste avklarte samarbeidspartner er Norges mest Europa-fiendtlige parti. Senterpartiet bokstavelig talt hoppet av glede da britene stemte for brexit.

Mens Macron vil reformere Frankrike, vil Gahr Støre reversere den borgerlige regjeringens endringer.

Det nye og det gamle

Emmanuel Macron klarte det kunststykket det er å bygge opp en ny politisk bevegelse i løpet av et drøyt år, for så å vinne både president- og parlamentsvalget. Gahr Støre bygger videre på det gode gamle system- og administrasjonspartiet som Arbeiderpartiet er. Ett av Macrons suksesskriterier var nettopp at han klarte å engasjere velgerne med en ny og tydelig visjon for Frankrike, støttet opp av konkrete tiltak han vil gjennomføre. En slik visjon og slik tydelighet er det vanskelig å spore hos Gahr Støre.

Mens Macron vil reformere Frankrike, vil Gahr Støre reversere den borgerlige regjeringens endringer. Mens Macron vil kutte betydelig i antall offentlig ansatte, vil Gahr Støre ha flere offentlig ansatte. Mens Macron vil gjøre store skattekutt, vil Gahr Støre øke skattene med 15 milliarder. Og mens Macron vil styrke EU, er Gahr Støres Ap uklar i sin EU-støtte.

Sorry Gahr Støre, men jeg ser dessverre ikke likheten.