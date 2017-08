Min reise som langtidsledig startet allerede 13. oktober 2014 da jeg fikk vite at jeg ville bli innkalt til drøftelsesmøte og mulig oppsigelse grunnet firmaets økonomiske situasjon. Allerede 21. oktober registrerte jeg meg som arbeidsledig hos Nav, og fra 1. februar 2015 var jeg offisielt arbeidsledig og begynte på det som skulle bli to år på dagpenger og nå de siste seks mnd. på økonomisk sosialhjelp. Hvor lenge jeg må gå på økonomisk sosialhjelp, vil bare tiden vise.

Å være jobbsøker krever en annen tilnærming enn tidligere.

Gi ledigheten et ansikt

Til tross for utallige søknader, intervjuer, villigheten til å flytte, gå ned i lønn og jobbe i hvilken som helst bransje, er jeg fremdeles arbeidsledig. Jeg har engasjert meg og blant annet deltatt på ulike arrangementer i regi av Nav, som for eksempel på Mulighetsterminalen. Jeg har i mediene skrevet og pratet om langtidsledighet blant godt voksne, som gjerne har både høy utdanning og lang arbeidserfaring. Bl.a. har jeg skrevet innlegg publisert i ulike aviser og fagblader, samt deltatt på intervjuer i radio og tv. Dette fordi jeg har ønsket å gi arbeidsledigheten et ansikt. Vise arbeidsgivere, rekrutterere og politikere at godt voksne arbeidsledige i dagens samfunn er aktive, engasjerte og fleksible.

Å være jobbsøker krever en annen tilnærming enn tidligere. Da jeg som ung og i tjueårene en kort periode, var arbeidsledig, sendte jeg håndskrevne søknader og la ved kopier av vitnemål og attester. I de 15 årene jeg bodde i London opplevde jeg også å blir gjort overflødig, og da var det søknader per email og skannede dokumenter. Og nå som godt voksen fyller jeg inn utallige elektroniske søknader med vedlegg. Noe som tar tid, krever tålmodighet og nøyaktighet. Ikke bare er søknadsprosessen i dag annerledes enn for 30 år siden, men det krever også en annen tilnærming enn tidligere.

Automatiske svar

Det er en mer distansert prosess og hvor utvelgelsen av søkere gjerne gjøres via søkemotorer. Nå er det automatiske svar om mottatt søknad og meldinger som dette som gjelder: «Grunnet stor arbeidsmengde ber vi derfor om forståelse for at vi ikke automatisk sender en tilbakemelding i det stillingen er besatt. I stedet er følgende «regelen»: «Har du ikke hørt fra oss innenfor fire uker, har du dessverre ikke kommet med i betraktning denne gangen.»

Det er klart jeg som søker, kan ringe arbeidsgiver, og det har jeg gjort opp til flere ganger. Men i dagens travle og hektiske samfunn, en hverdag som ikke står stille, har jeg inntrykk av at arbeidsgiver ikke har tid til en kjapp prat. Min erfaring hittil har ikke vært udelt positiv, selv om jeg har hatt en spesifikk grunn til å ringe, og alltid er høflig og spør gjerne om det passer med en prat. Spørsmålene har jeg klare, slik at jeg ikke skal ta opp for mye tid.

Spørsmål som hva er galt med meg, hvorfor vil ingen ansette meg, hva er det jeg gjør feil sniker seg inn.

Hvor går veien videre?

For meg er det å være arbeidsledig en fulltidsjobb, en enmannsbedrift. En jobb med lange dager, mye motgang og innimellom et blaff av håp at det endelig er min tur.

Jo lenger jeg går arbeidsledig, jo tyngre blir det å holde optimismen og håpet oppe. Spesielt de gangene jeg har vært på intervju og får avslag, er dagene i etterkant veldig tunge. Spørsmål som hva er galt med meg, hvorfor vil ingen ansette meg, hva er det jeg gjør feil sniker seg inn.

Men jeg lar ikke disse tankene slå rot. Fordi for å kunne stå opp om morgenen og fortsette å søke jobber, trenger jeg troen på at jeg er ok.