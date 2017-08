Hva gjør vi for å håndtere en jordklode som har stadig tydeligere tegn på feber?

Det begredelige sommerværet vi har hatt her på Vestlandet i år, har større innvirkninger enn værsyke for bøndene. I Aftenbladet den 6. august kunne vi lese om hvilke konsekvenser det har for bøndenes avlinger. Maisen som skulle stått mannshøy, rekker bonden til knærne. Jordene hvor bøndene skal slå gras til husdyrene, er gjennomvåte og kan ikke høstes. Andre bønder opplever også sviktende avlinger, og det snakkes om å søke erstatning for bøndenes sviktende inntekter.

Det er naturligvis bra at vi i Norge har økonomiske ordninger som gjør at bøndene ikke mister livsgrunnlaget sitt i dårlige år. Det som imidlertid forundrer meg, er at avisen ikke fokuserer på de mer langsiktige konsekvensene av ekstremværet. Tvert imot påstås det i artikkelen at «forbrukeren ikke blir påvirket av dette, men at det går hardt utover bøndene.»

Helhetlig perspektiv

Vi mennesker er av natur alltid oss selv nærmest, men la meg prøve å sette dette fenomenet inn i et litt mer helhetlig perspektiv: Det ekstremværet vi opplever nå er et utslag av klimaendringene forskerne har advart oss mot i flere tiår. Samtidig som det er ekstremt vått og kaldt her i Skandinavia, plages Sør-Europa av hetebølger, skogbranner ute av kontroll og tørke. Tilsvarende værfenomener opptrer andre steder på kloden. California har nylig hatt den lengste tørken i manns minne, før den nylig ble erstattet av ekstrem nedbør som førte til flom og jorderosjon.

Utsagnet om at bøndenes sviktende avlinger ikke påvirker den jevne forbruker, er i beste fall naivt. Her i Norge har det vokst fram en tro på at oljemilliardene våre vil hjelpe oss gjennom en eventuell jordbrukskrise. Vi kan alltids importere mat når egne avlinger svikter. Men denne maten må nødvendigvis dyrkes andre steder i verden, hvor de har sine egne klimautfordringer.

Jeg tror det er på tide at hver og en av oss tar grep og endrer på noen av våre inngrodde vaner.

Paradoks

Eksempelvis blir den soyaen og maisen som importeres til kraftfôr, i stor grad dyrket i Sør-Amerika, hvor store deler av den dyrkes på arealer hvor det tidligere sto regnskog, som Norge for øvrig betaler store summer for å bevare. Dette er et paradoks vi som nasjon burde forholde oss til i større grad.

Så hva gjør vi da for å håndtere en jordklode som har stadig tydeligere tegn på feber? Jeg tror det er på tide at hver og en av oss tar grep og endrer på noen av våre inngrodde vaner. Trenger vi virkelig reise på ferieturer med fly flere ganger i året? Har vi egentlig bruk for den nye flatskjermen, eller virker fortsatt den tv-en vi har? Må jeg kjøpe de nye skoene når det ender med at jeg må kaste et annet par for å få plass til dem i skapet?

Utgjør en enorm forskjell

Og sist, men ikke minst: Hvis alle forbrukere som har en hageflekk rundt huset, bytter ut gressplen, eviggrønne busker og lettstelte barkbed med noen grønnsaksbed, frukttrær og bærbusker, vil mye være gjort for å stå rustet mot en eventuell, global matvarekrise. Ikke fordi det hver enkelt av oss dyrker vil monne i global sammenheng, men fordi vi som bor i byer, er så mange at det samlet sett utgjør en enorm forskjell hva vi foretar oss.

Mangfold er for øvrig løsningen på problemene som et jordbruk basert på monokulturer og store besetninger har skapt. Selv med mer ekstremvær i vente, vil det alltid være noen planter som klarer seg godt, selv om andre ikke gjør det. Har man imidlertid bare satset på mais i år, vil man uvegerlig ha et problem.