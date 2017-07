DEBATT: Regionsjefen i havbruk vest i Sjømat Norge, Hans Inge Algrøy, deler SVs bekymring for ureint hav i Aftenbladet 5.7.17, men forteller oss at oppdrettsnæringa ikke er en del av problemet.

Og hadde han gjort noe annet, så hadde han ikke hatt den jobben lenge. Her er det store penger i spill. Det er bare å lese hva eierne tar i utbytte. Det er ikke små beløp som kunne vært brukt til å bygge innovative lukka anlegg.

Alt er visst vel

I stedet blir så vel en kritisk leder i Aftenbladet som kravene fra Solfrid Lerbrekk, undertegnede og SV avvist. Det er dokumentert at alt er såre vel, og ingenting trenger å gjøres.

Dette har lenge vært strategien for næringa, å snakke ned problema. Rømming, lakselus, kloakk og andre utslipp er i samsvar med å beholde et reint hav.

Rømmingen

La meg derfor gjøre et forsøk på å få dialog på et punkt:

I mange år har hundretusenvis av oppdrettslaks stukket av fra merdene de var fanget i. Det har beviselig ført til oppdrettslaksen går opp i villaksens elver, og parrer seg med den – biologisk forurensning som det også kalles. Lukka anlegg kunne ha hindra oppdrettslaks på rømmen.

Er forurensningen som rømming fører til, heller ikke et problem for regionsjefen for oppdrettsnæringa?