I innlegget «Vekk med smutthull og nulltimerskontrakter!» i Stavanger Aftenblad 8. august uttrykker Tommy Helle håp om regjeringsskifte til høsten for å få fjernet såkalte «nulltimerskontrakter». Han beskriver en arbeidssituasjon som fast ansatt i en bedrift innenfor dagligvarebransjen, hvor han ikke mottar lønn mellom oppdrag.

Forblir hovedregelen

Kontraktstyper som gir liten eller ingen trygghet for arbeid og inntekt er først og fremst en utfordring i bygg- og anleggssektoren, men vokser også i andre bransjer. Regjeringen er i likhet med Helle opptatt av at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår forblir hovedregelen i det norske arbeidslivet. Vi vil sikre at folk har kontrakter som gir forutsigbar inntekt, begrense innleie, samtidig som vi sikrer en viss fleksibilitet for arbeidsgiverne.

Helle behøver derfor ikke håpe på regjeringsskifte for å få bukt med kontrakter som ikke gir trygghet for arbeid. Rett før sommeren sendte regjeringen et forslag på høring som nettopp er ment å skulle rydde opp i denne praksisen. Forslaget går ut på å definere «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven med tre vilkår: Ansettelsen må være løpende og tidsubegrenset, arbeidstaker må ha et reelt stillingsvern og arbeidstakeren må sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Må avtales

Dette innebærer blant annet at det må avtales et konkret og reelt arbeidsomfang, som forplikter både arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker kan dermed få en trygghet for hvor mye arbeid, og dermed inntekt, som kan påregnes i løpet av en gitt periode.