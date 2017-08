I Aftenbladet skrev jeg om hvordan skape mer innovasjon i Norge (31. juli). Utgangspunktet er at Innovasjon Norge (IN) mener Norge må skape radikal/banebrytende innovasjon i offentlig sektor.

En skulle tro denne oppgaven tilhørte Storting og regjering. INs visjon er å gi lokale ideer globalt muligheter – det er en visjon om vekst i private bedrifter.

IN svarer i Aftenbladet (2. august) at om noe land kan lykkes med radikal innovasjon i offentlig sektor, er det Norge, og fortsetter: «Vi har de beste forutsetningene, folkene og en kultur som gjør dette mulig». Jeg skulle ønske det var sant. Men ingenting i sitatet er riktig. Det er tåketale om innovasjon.

Norge har ikke de beste forutsetningene. Vi har en olje-basert økonomi som må fornyes. Dette er ikke gjort over natten. Norsk næringsliv har investert minst i innovasjon av de nordiske landene årlig i de siste 15 år, og har de svakeste forutsetningene bare i Norden.

Middels god nasjon

Norge har ikke de beste folkene. Vi er bare en middels god nasjon på innovasjon sett ifht. EUs 28 land. Sverige har over 10 oppstartsbedrifter som er verdt over 1 milliard kroner. Norge har ingen.

Norge har ikke en innovativ kultur. Den norske offentlige sektoren er usedvanlig stor ifht. EUs land. Offentlig sektor har lavere innovasjonsevne enn privat sektor. Norsk offentlig IT ligger på 24. plass i Europa.

IN ser ikke forskjell på varer og tjenester, verken for 10 år siden eller nå. De skrev i Bergens Tidende i 2015 at skillet er kunstig. De fleste forskere er uenige i dette. Referansene til tjenesteinnovasjon i Drømmeløftsrapporten 2017 er få, tynne, og gamle.

Adm. dir. Krohn Traaseth i IN forsøker dessverre å avspore debatten i Aftenbladet ved å tillegge meg karakteristikker som ikke er riktige. Hun skriver: «Furseths manglende tro og ambisjoner beviser hvor viktig denne diskusjonen er». Mitt ærend er å skape mest mulig innovasjon for Norge. En skulle tro det var ambisiøst nok. IN latterliggjør som vanlig sine kritikere heller enn å svare med den faglige substans de har.

Hadde IN enda snakket om å bidra til radikal innovasjon i privat sektor, ville de ha vært inne på noe vesentlig. Det at IN ikke snakker om dette i sin innovasjonstale er noe av grunnen til at jeg på Arendalsuka drister meg til å holde en alternativ innovasjonstale.

Ingen radikal innovasjon

IN mener Norge er blant de tre beste nasjonene på digitalisering i Europa. Sannheten er en annen. Nye beregninger fra bl.a. World Economic Forum viser at Norges sendrektighet i digitaliseringen i offentlig sektor kan koste oss over 95 milliarder kroner bare innen 2025.

Digitalisering av offentlig sektor er ingen radikal innovasjon – digitaliseringen er en nødvendighet for offentlig sektor i alle land. At konsekvensene vil være radikale for antallet ansatte i offentlige sektor, er noe helt annet.