Denne formen for ansettelse er vanlig i bransjer hvor arbeidsgivere er avhengige av å ha oppdrag for å kunne sysselsette sine ansatte, som for eksempel i byggebransjen. Jeg jobber ikke i byggebransjen, men fast for et firma som har kunder i dagligvarebransjen. Det dreier seg om vareplassering. Altså varer som kommer fra en leverandør som skal ut i butikken, der butikken avtaler et oppdrag om fast vareplassering med min arbeidsgiver. Jeg har jobbet med dette i fire år, men lønnen har stått på stedet hvil.

Verdiløse kontrakter

Å jobbe på oppdrag betyr for meg og mine over 400 kollegaer at sikkerheten i jobben henger på oppdragets lengde. Når oppdraget opphører, står jeg uten inntekt. Selv om jeg er fast ansatt, får jeg ikke lønn mellom oppdragene. Jeg er prisgitt arbeidsgiver og de oppdrag som jeg blir tildelt. Dette betyr ikke bare at vi arbeidstakere tar en stor del av risikoen for arbeidsgiveren i dårlige tider. Selv i gode tider betyr det også at arbeidsgiver kan tvinge oss til lydighet ved å styre hvem som får oppdrag. Lager du bråk eller krever rettigheter, ja da kan du fort stå uten oppdrag og dermed uten lønn. Den faste kontrakten er i realiteten verdiløs hvis ikke den fylles med oppdrag.

Forhold som ansiennitet og hardt arbeid er satt til side for trynefaktor.

Lønnen presses ned

Når jeg sammenligner min lønn med andre kollegaer i samme bransje, som ikke jobber på såkalte nulltimerskontrakter, ligger jeg og mine kolleger mer enn 20 kr timen under. De har tarifflønn og er fagorganisert.

Arbeidsgiver ønsker ikke å gjøre denne sammenligningen, men snakker heller om dårlige tider og høye kostnader. Hvis du ber om høyere lønn, kan det være du priser deg ut av potensielle oppdrag. Det gir makten til arbeidsgiver som kan tildele oppdrag til de som har lavere timelønn. Dette kan være nye ansatte og/eller utenlandske arbeidere som er villig til å gjøre samme jobb for en lavere lønn. Da beveger vi oss inn på sosial dumping av arbeidskraft, der arbeidstakeren står uten annet valg enn å akseptere å jobbe for lav lønn. Og i et jobbmarked med høy arbeidsledighet, blir det enkelt å få tilgang på billig arbeidskraft. Og når det ikke finnes et lønnstrinnsystem hos min arbeidsgiver, blir arbeidstakers rettigheter når det gjelder lønnsutvikling, visket bort. Forhold som ansiennitet og hardt arbeid er satt til side for trynefaktor.

Valg av verneombud

Når arbeidsgiver blir så sterke og rettigheter til arbeidstaker faller bort, er det enkelt å bli presset på andre områder også. I min bedrift betyr det blant annet at vi ikke har verneombud lokalt i datterselskapet jeg jobber for. I et varslingsbrev til HR-direktør på konsernnivå ba jeg om at saken ble tatt opp. På neste AMU-møte i konsernet ble saken diskutert med min arbeidsgivers daglige leder. Konklusjonen ble at verneombudet som sitter i konsernet skal fungere tilstrekkelig for ansatte i datterselskapet. Og vi kan ikke være med på valg av vårt eget verneombud. Dette er etter Arbeidstilsynets anbefalinger ikke gunstig, ettersom et verneombud skal representere ansatte der verneområdet er.

Kampen for arbeidstakers rettigheter er langt fra over.

Organiser deg

Det er lett å se at det blir viktigere for meg og mine kollegaer å stå sammen og organisere oss. For arbeidsmiljøloven som skal verne om ansattes rettigheter, har mistet sin kraft. Når et selskap med mer enn 400 ansatte kan operere fritt på denne måten og holde arbeidstakernes lønnsutvikling i sjakk, med frykt for å miste jobben. Kampen for arbeidstakers rettigheter er langt fra over. Den er viktigere enn noensinne, så lenge det finnes krefter i samfunnet som ser seg tjent med å undergrave og uthule arbeidsmiljøloven og prinsippet om lik lønn for likt arbeid. Vekk med smutthull og nulltimerskontrakter! Vi som er i denne situasjonen, må stå sammen, organisere oss og kjempe videre. Jeg håper også at Handel og virke tar opp kampen på våre vegne og tar dette opp med de politikerne som skal styre landet fra høsten av.