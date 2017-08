At angiveri skal inn på listen over norske verdier, var vel ikke i tankene til dem som først satte dette tema på dagsorden. Men innvandrings- og integreringsministerens siste utspill angående barn som blir med sine foreldre på ferie, kan tyde på at Sylvi Listhaug ikke har klart for seg hvilke verdier det skal satses på når hun i andre sammenhenger uttrykker frykt for sine barns framtid i et altfor(?) multikulturelt Norge.

Komplekst felt

Det er klart at noen og enhver kan undre seg, når flyktninger reiser tilbake til landet de tidligere flyktet fra. Men det er like mange grunner for at noen gjør det, som det er årsaker til at noen blir værende i et land i krig og oppløsning og andre kommer seg vekk. Jeg skal ikke her komme inn på de årsakene jeg kjenner til, som for det meste dreier seg om mennesker som har fått norsk pass.

Men det er viktig å poengtere at både Sylvi Listhaug, Erna Solberg og ikke minst Siv Jensen som foreslår at flyktninger skal måtte vente i ennå noen år før de kan søke norsk statsborgerskap, vet hvor komplekst dette feltet er.

Likevel kommer sånne forenkla utspill midt i valgkampen. Det kan bare tjene en hensikt, nemlig å få folk flest til å tro at dette er et problem! Og at det er et problem for norske myndigheter, siden de appellerer til hjelp fra publikum på samme måte som når noen oppdager tjuvfiske, som statsministeren støttende legger til.

Markedsfører en forestilling

Hva problemet består i sier de ingenting om, heller ikke hvor stort det er, men utspillet markedsfører en forestilling om at mange av dem som får opphold, slett ikke har behov for den beskyttelsen de påberoper seg og som Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE) har gått god for. I så fall gjør begge disse etatene en dårligere jobb enn Sylvi Listhaug bør forvente, og da ligger vel problemet hos dem?

Så viss det er et problem og ikke bare ryktespredning, bør vel ministeren ta problemet der det hører hjemme; hos sine egne!