SV er de som går hardest ut mot de private velferdsbedriftene med påstander om at de er kyniske pengejegere som når sine økonomiske mål gjennom sosial dumping, profittjag og skatteunndragelser. For riktig å understreke sin avsky omtaler de private velferdsbedrifter med det svært negativt ladete uttrykket «velferdsprofitører».

Vi finner det nødvendig å hjelpe SV med å rydde litt i begrepene.

Punkt 1

Det foregår ingen privatisering av det offentlige helse- og velferdstilbudet.

NHO Service organiserer mange av bedriftene som på vegne av det offentlige utfører helse- og velferdstjenester. Tjenestene som konkurranseutsettes, er beskrevet ned til minste detalj hva gjelder krav til fagutdannelse hos dem som skal utføre tjenestene, innhold, tidsbruk, arbeidsvilkår, økonomisk stilling hos omsorgsbedriften, krav til lønnsomhet osv. Det er den offentlige oppdragsgiveren som avgjør hvem som skal utføre og hvem som skal motta tjenestene. De kontrollerer også med jevne mellomrom at de får nøyaktig den tjenesten de har bedt om.

Her snakker vi altså om et tilbud som fortsatt er heloffentlig, men som i noen grad utføres av private, godkjente aktører. Det vil si konkurranseutsatt, ikke privatisert.

Spørsmål til SV: Mener SV at myndighetene på dette området har overdratt det offentliges ansvar for tjenestene til private?

Punkt 2

SV har valgt å blande begrepene overskudd og utbytte til samlebegrepet «profitt» for å gi det hele et unødvendig negativt skjær.

Vi antar at SV vet forskjell på profitt/overskudd og utbytte. Hvis ikke risikerer de at forslaget «profittforbud på velferdstjenester» får utilsiktede konsekvenser. Det vil i realiteten slå bena under både ideelle og andre private aktører. Overskudd er helt nødvendig for å kunne drive forsvarlig privat virksomhet enten man er ideell eller organisert som en bedrift. Det blir for eksempel stilt krav til private aktører på barnevernområdet, både ideelle og øvrige, om at de kan dokumentere et forventet overskudd på minimum 3 prosent før de blir vurdert for oppdrag.

Spørsmål til SV: Kan SV presisere hva det er de vil til livs?

Punkt 3

Begrepet «velferdsprofitør» brukes daglig i SVs omtale av våre private velferdsbedrifter.

De fleste av oss forbinder begrepet «profitør» med dem som samarbeidet med de tyske okkupantene under siste krig. Mener SV som parti at dette er en rimelig sammenligning? Etter vår oppfatning er det et grovt overtramp av våre folkevalgte rikspolitikere når de tar i bruk slike betegnelser om engasjerte og dedikerte ansatte i de private velferdsbedriftene.

Spørsmål til SV: Er SV av den oppfatning at det er på sin plass å bruke denne type nedsettende og krenkende betegnelser på ansatte i disse bedriftene?

Vi anbefaler SV at de tar i bruk de riktige begrepene for å fremme sine synspunkter, og at de avstår fra å komme med krenkende uttalelser om dem som daglig engasjerer seg i brukernes situasjon og behov.