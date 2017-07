Saken fra Gulating lagmannsrett er ekstraordinær fordi i straffelovens paragraf 299, «Voldtekt av barn under 14 år», heter det: «Med fengsel inntil 10 år straffes den som har seksuell omgang med barn under 14 år, får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.»

Hvordan kan da lagmannsretten frikjenne disse brødrene?

Nedslående tall

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har forsket på frifinnelse i voldtektssaker. Over en tiårsperiode ble kun ti prosent av anmeldte saker tatt videre til retten. Ettersom 30 prosent av disse ender med frifinnelse er det en liten andel som fører til domfellelse.

Sakene som føres for retten, har vært silt nøye, og bevisene skal i utgangspunktet være tilstrekkelig for domfellelse. Kvinners dårlige rettsikkerhet i slike saker er et stort samfunnsproblem, og lekdommere er mer tilbøyelig til å frikjenne i voldtektssaker enn jurister er. Vi så det i Hemsedalsaken, og vi ser det i eksemplet fra Gulating lagmannsrett.

Vi snakker om rettssikkerhet til kvinner i Norge, ikke i Pakistan eller India. Vi snakker om 2017, ikke om middelalderen.

Norges status

FNs kvinnekommisjon har flere ganger kritisert Norge for at myndighetene mangler forebyggende arbeid angående vold mot kvinner, og uttrykte i 2007, 2012 og 2015 bekymring over det høye antallet henleggelser og frifinnelser og de milde straffene som gjerningsmennene får. FN sier også at myndighetene må forstå at det er nødvendig både med lovendringer og forebygging, i tillegg til opplæring av politi og dommere og generelle holdningskampanjer for å få flere forbrytere dømt. Slik virkeligheten er nå, er frifinnelsesprosenten og henleggelsesprosenten alt for høy.

Vi snakker om rettssikkerhet til kvinner i Norge, ikke i Pakistan eller India. Vi snakker om 2017, ikke om middelalderen. Vi snakker om menn som voldtar, og som har minimal risiko for å bli dømt og måtte sone for overgrepet. Konsekvensen er at samfunnet forteller overgripere er at det er risikofritt å voldta, og at ofrenes ord og helse ikke har noen verdi. Et av resultatene er at ni av ti voldtatte dropper å anmelde forbrytelsen. Halvparten av de som anmeldte i 2015 opplevde å ikke bli tatt på alvor.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress opplyser videre at 9,4 prosent av alle norske kvinner har vært utsatt for voldtekt, og hver tredje kvinne forteller ikke andre om overgrepet. Det finnes altså hundretusenvis av norske kvinner i alle aldre som utsettes for slike overgrep. Det er deres og alle andre kvinners rettssikkerhet og helse som står på spill!

Dette er rystende og en nasjonal skandale, som vi ikke tåler lenger. Ministere, Riksadvokaten, statsadvokater, politimestre, juryer i lagmannsrett, det er deres ansvar at ikke flere ofre orker å anmelde voldtekter. Det er deres ansvar at voldsmenn unngår straff. Men dere slipper omkostningene med de fysiske og psykiske skadevirkninger av overgrepene. Dere trenger ikke å komme gjennom traumene en voldtekt gir. Det er ikke dere som blir sykmeldte og mister skolegang og jobb, eller som skal leve med angst og fortvilelse.

Det kan ikke lenger være en overvekt av pensjonister som skal vurdere frikjennelse eller straff i slike saker som mest angår yngre personer.

Vi krever endring NÅ!

Kvinnegruppa Ottar forlanger bedre innsats både innen politi og rettsvesen, samt at samfunnet må forebygge voldtekt.

Vi krever at det skjer en kvalitetssikring av rettsvesenet og juryer slik at de kan håndtere overgrepssaker på en korrekt måte. I Sverige gjennomføres videoopptak av offer i første rettsinstans. En slik ordning bør vurderes hos oss også, slik at belastningen med å avgi forklaring blir redusert for offeret. Da møter hun kun i én rettsinstans. Dessuten gir det forsvarer mindre anledning til å komme med utforskende spørsmål i retroperspektiv.

Sammensetningen av juryer bør gjennomgås. Det kan ikke lenger være en overvekt av pensjonister som skal vurdere frikjennelse eller straff i slike saker som mest angår yngre personer.

Etterforskningen må effektiviseres og profesjonaliseres. Lang saksbehandlingstid er belastende både for offer og tiltalt. Her må egne etterforskere skoleres, samarbeid med helsevesen må styrkes og bygges ut slik at flere kvinner oppsøker voldtektsmottak og får sikret bevis innen1 døgn etter overgrepet har skjedd. Helst bør politi og helsevesen være så tillitsvekkende at et offer oppsøker hjelp straks etter at et overgrep har skjedd. Da er det sikrest at en fellende bevissamling vil bli gjennomført.

Ministere, vi krever handling NÅ!

Hvordan forebygge voldtekt

Skal vi bli kvitt de diskriminerende holdninger og kvinneforakt som volden bygger på, må vi rydde opp i egen kultur og en feilaktig mannsrolle.

I regjeringens Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017) blir det sagt at det skal gis informasjon til barn og unge om seksuelle overgrep.

Kvinnegruppa Ottar er enig. Og sammenholdt med FNs konklusjoner, viser dette at situasjonen krever mange tiltak.

Kvinnegruppa Ottar gjentar derfor: