Det finnes flere midlertidige løsninger for trafikksituasjonen i Hillevåg

Statens Vegvesen vil ikke vurdere umiddelbare tiltak langs Hillevågsveien. Mens Statens Vegvesen arbeider med langsiktige tiltak, som vi ser frem til er på plass, er trafikksituasjonen i Hillevåg likevel så prekær at noe bør gjøres og iverksettes innen fellesferien er over.

Fv44 er en hovedfartsåre mellom Stavanger og Sandnes, og en «reservevei» for E39. Det betyr at ved ulykker og hendelser kommer ekstra belastning. Flere av bilene som belaster dette veinettet, er ikke er tilhørende i Hillevåg, men bruker det som gjennomfartsåre. Dette bidrar til en overbelastning på veiene i Hillevåg, som for allerede er overbelastet. Videre er det flere arbeidsplasser i Hillevåg, som SUS med flere tusen ansatte, hjemmesykepleiere som skal rykke ut ved alarm og nå brukere så fort som mulig, barnefamilier med logistikk tfordringer og så videre og så videre.

De som ferdes på Hillevågsveien, skal ikke nødvendigvis kun til sentrum, Sandnes eller andre stoppested langs Fv44, så da hjelper det ikke hvor mange busser i timen som går til sentrum.

Dette «noe» som bør gjøres, er det kun Statens vegvesen som kan iverksette. Debatten om trafikksituasjonen har skapt engasjement de siste ukene, og de som av ulike årsaker ferdes i Hillevåg med bil, har kommet med flere forslag på sosiale medier, per epost og telefon om hva som kan lette på trykket.

Her er brukernes, veiavgiftbetalernes og skattebetalernes mest populære, midlertidige løsninger på den evigvarende rushtrafikken – og alt det fører med seg av forurensing, farlige trafikksituasjoner, forsinkelser osv i Hillevåg:

Hva med å justere sensorene som gir rødt lys selv om bussen er langt unna?

Hva med å fjerne trafikklysene i rundkjøringene og sette opp skilt om at bussen har forkjørsrett?

Hva med å gå midlertidig tillatelse for taxi og biler med mer enn 3 personer til å bruke kollektivfeltet?

Hva med at bussene midlertidig kjører i de ytterste feltene slik som i Madlaveien?

Hva med et skilt om at ved rødt lys er det forbudt å krysse rundkjøringen? Rett fram er selvsagt da tillatt selv på rødt lys.

Hva med å rydde litt masse og flytte på gjerdet i Consul Sigvald Bergesen vei, slik at biler kan passere?

Og apropos bussvei: Vi ønsker selvsagt velkommen at flest mulig skal bruke alternative fremkomstmiddel til bil, og vi støtter utbygging av både bussvei, sykkelvei og andre miljø-, smarte og sømløse løsninger. Men enn så lenge er flere avhengig av bil av ulike årsaker, og bussveien fungerer for øyeblikket ikke.

Det er ingen skam å snu, sies det. Dessverre gjelder ikke dette de som sitter fast i kø i Hillevåg.