Selv har jeg livnært meg som musiker, komponist og musikkpedagog i 15 år, og i likhet med svært mange kunstnere er jeg selvstendig næringsdrivende. For meg, som for folk flest, er trygghet i jobben viktig. Særlig dreier det seg om forutsigbarhet når det gjelder sykepenger, fødselspenger og pensjon.

Utfordring

Det er en utfordring for selvstendig næringsdrivende at alle fradrag fører til redusert beregningsgrunnlag for sosiale ytelser. Investerer man i egen produksjon eller virksomhet, gir det redusert sykepengegrunnlag i flere år. Det er også vanlig å veksle mellom ulike tilknytningsformer til arbeidslivet. Noen arbeidsgivere insisterer på å utbetale lønn og andre honorar. Mange arbeidsforhold er prosjektbaserte, der rettighetene faller bort i det vikariatet løper ut. Det gir stor grad av uforutsigbarhet.

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) ønsker:

uavhengig av om man er fast ansatt, vikar, frilanser eller selvstendig næringsdrivende. Det du betaler inn i form av skatt skal alltid inngå i beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser. Privat pensjonssparing: I revidert nasjonalbudsjett for 2017 forbedret regjeringen ordningen for skattefavorisert pensjonssparing. Mange selvstendig næringsdrivende opptjener ikke rettigheter utover Folketrygdens minstepensjon. Reglene for skattefavorisert pensjonsspareordning for selvstendig næringsdrivende bør sørge for at også de med lave inntekter har mulighet til pensjonssparing. Selvstendig næringsdrivende bør ha fradrag på samme nivå som arbeidstakere, og i tillegg kompensere for at de ikke har tjenestepensjonsordning. Arbeidsgivere bør kunne sette av pensjonssparing for arbeidstakere med korte ansettelser.

Nå og i framtida

Norge trenger mennesker som våger å satse sjøl. Nå og i framtida. Vi trenger en næringspolitikk som fungerer for både store og små næringsaktører. Virkemidler som hjelper gründere i gang og selskaper ut i verden, er viktig og bra, men like nødvendig er det at staten har rammebetingelser som gjør det enklere å drive over tid. Hva mener de politiske partiene?