Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi, rokket ved Oljedirektoratets autoritet den 19. juni ved å hevde at deres ressursrapport – premisset for offentlig debatt – står i fare for å bli irrelevant. Den unnlater å drøfte hvordan utsiktene for norsk sokkel påvirkes av oljepris og klimapolitikk.

Tidligere OD-direktør Gunnar Berge rykker ut og beroliger den 22. juni med å fastslå at selv om det er usikkerhet, er forventingen at det er rom for adskillig olje og gass innenfor togradersmålet i Paris-overenskomsten. Ikke minst gjelder det norsk olje- og gassproduksjon.

Den 3. juli advarer Aftenbladet på lederplass om at maktbalansen i verden blir endret når vi går over til fornybar energi. Dette fremkommer av en innsats som de norske og tyske utenriksdepartementene står bak med støtte fra anerkjente institusjoner i Europa, USA, Vest- og Øst-Asia og med Nupi som medforfatter.

Seniortanken avviser rapporten og dens premiss om at fornybar energi vil dekke en stor del av energibehovet i fremtiden som en lek med tall fra forskere uten tilsynelatende særlig dyp innsikt i hvordan energisystem fungerer. De har rett i at det er tall, men det er ingen lek. Utsagnet er trumpete.

Alle har litt rett. Det gir grunn til bekymring og den må vi utnytte.

En velrettet krig eller flere kan gjøre samme nytten og bidra til å fylle opp Oljefondet.

Oljeprisen

For det første er det riktig at det krever en stor innsats innen olje og gass-sektoren å erstatte de mengdene som utvinnes og øke tilbudet tilstrekkelig til å sikre energitjenester for en bærekraftig utvikling til priser folk har råd til.

Utslippene av drivhusgasser skal reduseres ved å legge en kostnad på utslipp. Dette er tenkt som en oppmuntring til forbrukerne om ikke å benytte fossil energi, men vil måtte bli kompensert av produsentene som må sette ned prisene for å klarere markedet. Det gir en tøffere hverdag på norsk sokkel, men ikke bare der. Om Opec vil holde prisen oppe ved å begrense produksjonen virker mer usikkert, hvis utsiktene blir en utfasing av fossil energi før de rekker å få solgt sine mengder. En velrettet krig eller flere kan gjøre samme nytten og bidra til å fylle opp Oljefondet.

En stor og raskt voksende befolkning er på full fart ut av fattigdom og etterspør stadig mer energi.

Konkurransen fra fornybar

Kostnadene ved fornybar energi har falt. Nå går det mer kapital til å bygge ut denkapital til å bygge ut den enn til utbygging av elektrisitet fra fossile energikilder. Det er godt nytt for forbrukerne og for klimaet, men fornybar energi må konkurrere med prisene på fossil energi som presses ytterligere. Etter hvert som dyrere kilder blir ulønnsomme, vil oljeproduksjonen konsentreres i de områdene som kan utvinne til lave kostnader, slik IEA advarer om.slik IEA advarer om.

Kostnadene ved fornybar energi inkluderer kostnader til å styre kapasitet i el-nettet. Det har Seniortanken rett i. Dette blir dyrere desto større andel av fornybar energi som kommer på nettet. Det er likevel mange måter å styre dette på som ikke er utnyttet.Det er likevel mange måter å styre dette på som ikke er utnyttet. Her hjemme pumper vi ennå ikke vannet tilbake i magasinene igjen når det blåser og solen skinner så vi har kraft til stille netter, og vi river gasskraftverket på Kårstø.

Til bildet hører at etterspørselen etter energi øker. En stor og raskt voksende befolkning er på full fart ut av fattigdom og etterspør stadig mer energi.

Aftenbladet har rett i at alt dette fører til kraftige endringer i kapitalstrømmene. For staten som snart får like store inntekter i avkastning fra oljefondet som den får fra olje- og gassutvinningenlike store inntekter i avkastning fra oljefondet som den får fra olje- og gassutvinningen, er prosessene utenrikspolitisk relevante.

Utfordringen

Konklusjonen er at vi gjør klokt i å bekymre oss, og at vi må utnytte den bekymringen. Energi går ikke av moten, men skaper forandring. Det må vi møte som individer og organisasjoner både i offentlig og privat sektor ved å utvikle den kompetanse og kapasitet som vi trenger til å omstille oss. Vi må kunne forme den energi-fremtiden vi vil ha og som omgivelsene krever.

Dette er utfordrende, men vi har gjort det før – se bare på hvem som står bak Seniortanken (blant dem en tidligere OD-direktør og flere andre pionerer fra petroleumsbransjen; red.anm.).