En undersøkelse av Ipos har vist at 1 av 10 barn skulle ønske voksne drakk mindre i ferien. 7 prosent av barna sa at det ble «ekkelt» fordi de voksne drakk. Det er ikke nødvendigvis slik at disse barna opplever at voksne drikker for mye til vanlig, men det drikkes jo mer i ferier og ved høytider.

Ferier er tid for fellesskap, sosialt liv, gleder og frustrasjoner. For barn er dette tidspunkt der gode eller dårlige minner skapes, minner som tas med inn i voksenlivet. Det er også gjerne i ferien at barn ser starten på et rusproblem hos foreldrene. For det er vanligvis de pårørende både barn og voksne som først legger merke til at den de bor sammen med har et rusproblem.

Det kan ta lang tid før den det gjelder innrømmer det. Psykolog Frid Hansen hevder at det tar 10–12 år før en voksen får diagnosen alkoholisme, og i disse årene vokser barn opp! De barna som opplever ubehag fordi de voksne drikker er en gruppe som fortjener oppmerksomhet.

Det vanskeligste er, ifølge barna, at de er alene om erfaringene sine, å se deres forelder lide, samt tapet av sosiale aktiviteter sammen.

Tabubelagt, få å snakke med

Folkehelseinstituttet anslår at 90.000 barn lever med minst én av foreldrene som misbruker alkohol. Disse barna har som oftest ingen eller få de kan snakke med om det de erfarer. Rusmiddelmisbruk er tabubelagt, og ingen vet bedre enn barna at de helst ikke bør fortelle noen andre om det de opplever.

Kompetansesenter rus og Rogaland A- senter deltok i 2014 og 2015 i en stor nasjonal undersøkelse; «Barn som pårørende»-studien, som fem helseforetak var involvert i. Pasienter fra somatikk, psykisk helse og rus var med i studien. Barn og foreldre i 534 familier ble intervjuet om hvordan de opplevde sitt hverdagsliv og livskvalitet når en av foreldrene var syk eller rusavhengig.

Hjelp og oppfølging

Funnene i studien viser at barna til foreldre med rusproblemer har behov for hjelp og oppfølging. Endringene i helsepersonelloven fra 2010, paragraf 10 a, lovfester at helsevesenet har et ansvar for å påse at barn av foreldrene med rusavhengighet får tilstrekkelig informasjon og for å bidra til at de får hjelp og støtte til å håndtere en vanskelig situasjon.

Studien viste at sykdom og rusmisbruk påvirket hele familien. Både den avhengige selv, den andre voksne i familien og deres barn opplevde et stort behov for informasjon og hjelp som er tilpasset deres situasjon. Selv om flere barn i dag får informasjon om deres foreldres rusmiddelproblemer, har intensjonen fra lovendringen i 2010 ikke i tilstrekkelig grad ført til bedring av barnas situasjon. Barn og unge sier nemlig at de har et stort udekket behov for å snakke om sin situasjon, om foreldrenes rusmiddelproblem og konsekvensene av den.

Det barn opplever som ubehagelig ved foreldrenes drikking, kan være alt fra mindre alvorlige episoder der de voksne «bare» oppfører seg tullete, teit og flaut, til mer alvorlige hendelser hvor barna kan bli vitne til overgrep og vold mellom foreldre, eller selv bli utsatt for vold og overgrep. Noen barn opplever at de må passe på at foreldrene ikke skader seg selv eller gjennomfører et selvmord som de truer med. Slike traumatiske opplevelser fester seg i barns bevissthet.

Familiene med rusmiddelproblemer oppgir at de mangler sosial støtte, både av familie og av venner og naboer.

Følelse av være annerledes

Studien har vist at barn med rusavhengige foreldre, r i betydelig større grad enn andre barn blir utsatt for traumatiske erfaringer. Slike erfaringer fører til psykiske vansker og nedsatt livskvalitet. Barn som er pårørende til foreldre med rusproblemer, trenger hjelp med de traumene de har erfart. Mange av disse barna opplever at de ikke har noen som vet om deres situasjon eller som de kan snakke med om sine hemmeligheter.

Ved siden av de traumatiske erfaringer er det ensomheten som setter de tydeligste spor hos barna.

Familiene med rusmiddelproblemer oppgir at de mangler sosial støtte, både av familie og av venner og naboer. Ved manglende sosial støtte blir man ensom, og mange av barna opplever dette sammen med en følelse av skam. Har man i tillegg flyttet mer enn vanlig, og har en anstrengt økonomi som familier med rusproblemer ofte har, blir følelsen av å være annerledes sterk.

Disse barna trenger at vi bryter tausheten og tabuene omkring alkoholbruk.

Still opp for barna!

At det kan ta 10–12 år før den voksne innrømmer å ha et rusproblem, betyr at barn i familier med rusproblemer ofte har levd mange år alene med en uholdbar situasjon før det blir synlig for omgivelsen. Dermed hviler det et spesielt ansvar på voksne som er i kontakt med barn som opplever at foreldrene ruser seg i ferien.

Disse barna trenger at vi bryter tausheten og tabuene omkring alkoholbruk. Med støtte fra familie, venner eller naboer, kan den rusavhengige og barna i familien få hjelp og behandling før det er gått 12 år.

Da kan vi redde barndommen til mange barn i Norge.