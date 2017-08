Noen er heldige og har lærere i seksualundervisning som underviser med den største selvfølgelighet og som svarer på alle de kleine, klønete spørsmålene man kanskje har med trygge, voksne svar.

For få

Men la oss være ærlige, det er fortsatt for få. Og selv om det er lettvint å finne informasjon på nettsider som ung.no, har elektroniske svar sine begrensninger. Elektroniske svar kan verken skape debatt om, eller endre sexkulturen blant ungdom. Fakta om sex og kropp er ikke alltid nok for å gi unge den tryggheten de trenger.

Grensesetting

Nettopp derfor må seksualundervisningen i skolen handle om noe mer enn kjønnssykdommer og prevensjon. Seksualundervisningen må også handle om intimitet. Det følelsesmessige aspektet, og grensesetting. Kanskje særlig grensesetting.

Det er vondt å angre, og det er vondt å føle på usikkerhet.

For noen er sex enkelt, greit, rett frem og stort sett bra. For andre er det ikke like enkelt. Sannheten er at sexkulturen blant ungdom ikke er god nok. Alt for mange jenter og gutter har opplevd ubehagelige situasjoner knyttet til sex og sin egen seksualitet. Unge folk som angrer på noe som skjedde kvelden eller helgen før, gjerne etter en vinflaske eller to. Så ler man det bort og gjør en god historie ut av det, kanskje fordi det er det enkleste.

Det er vondt å angre, og det er vondt å føle på usikkerhet. Vondt å lure på om den andre egentlig hadde det bra. Vondt å kjenne på at man burde sagt tydeligere fra, satt andre grenser for seg selv. Vondt å først etterpå føle at man egentlig ikke hadde lyst. Eller kanskje man skjønte det med en gang, men følte at man allerede hadde gått for langt.

Normalisering

Og det er her seksualundervisningen kan og burde spille en viktig rolle. Vi må gjøre det normalt å snakke om de situasjonene som mange opplever i ungdomstida. Ikke bare grensesettingen og gråsonene på fest, men også følelsen av å ikke ville være «sånn».

Noen synes kanskje at det ikke gjør noe, og at vonde opplevelser rundt sex og seksualitet ikke er så farlig. Noen vil kanskje til og med si at det er en del av det å være ung – men det trenger det ikke å være. Det er ingen lov som sier at ungdomstida må være kjip.

Sex handler om tillit og gjensidighet.

Forstå sine egne følelser

Seksualundervisningen må handle om dette. Den må handle om hvordan man skal forstå sine egne følelser. Hvis det ikke føles bra for deg, så kan og burde du stoppe. Kanskje vil du igjen senere, kanskje ikke. Du skylder uansett ikke den andre personen noen ting. Sex er ingen tjeneste eller godtgjørelse. Det er aldri for seint å si fra hvis man ikke vil. Og siden den andre personen mest sannsynlig er ålreit, kommer det til å gå helt fint.

Sex handler om tillit og gjensidighet. Det skal være en god opplevelse for begge to. Nettopp derfor er det ikke greit at mange unge jenter og gutter sitter alene med et mylder av spørsmål, opplevelser og følelser som er vanskelig å bearbeide.

Mange sitter med disse følelsene samtidig som de forsøker å late som at det ikke er noe stress. For «det er jo bare sex», «alle har det» og «man må jo ikke legge for mye i det». Det er kanskje enklere med alder og erfaring, men det er komplisert hvis man er ung og ikke vet hva man tenker og føler.

Skylder ikke den andre noe

Flinke lærere er gode på å snakke om seksualitet, legning, kropp og grenser, men for å skape sunne holdninger til seksualitet må vi også snakke om anger, frykten for å være kjip, og at du ikke skylder den andre noe.