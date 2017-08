I rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» konkluderes det med overbevisende eller sannsynlig dokumentasjon på en sammenheng mellom inntak av sukkerholdige produkt og kroniske sykdommer (kreft, diabetes type 2), karies, vektøkning, overvekt og fedme.

Ingen næringsstoffer

Sukker bidrar kun med kalorier, ingen næringsstoffer. Sukker fortrenger gjerne inntak av annen mat, som kunne tilført kostholdet vitaminer, mineraler og kostfiber. Et av målene med kostholdstiltak er å bevisstgjøre, slik at man reduserer daglig sukkerinntak.

For å kartlegge utviklingen i kostholdet til barn og unge er det gjennomført tre nasjonale kostholdsundersøkelser på elever i 4. og 8. klasse, utført i 1993, 2000 og 2015 (Ungkost). Trenden viser at inntaket av tilsatt sukker er redusert, men fortsatt overstiges Helsedirektoratets anbefaling på 10 E% (prosent av totalt energiinntak). Resultater fra 2015 viser at 8. klassingene spiser rundt 40 g smågodt hver dag, mens daglig inntak hos 4. klassingene er omtrent 30 g. Godteri, samt sukret brus og saft er største bidragsytere til sukker i barn og unges kosthold.

Hyppighet og mengde

Smågodt inntas med stor lyst uansett alder. En kynisk matvarebransje og butikkjeder tilbyr godteposer på størrelse med en liten bærepose, slik at barn og unge kjøper med seg mye mer enn de burde. Jeg kan ikke komme på annet enn fortjeneste på mer salg, som årsak til at matvarekjeden ønsker å bidra til at til barn og unge ødelegger helsen. Det bør være lov å kose seg med godteri med god samvittighet, innimellom, men utfordringene her er hyppighet og mengde.

Et forslag er en landsdekkende kampanje, for å erstatte dagens godteposer med kremmerhus.

Begrepet lørdagsgodt eksisterer knapt og kan heller omtales som hverdagsgodt. Dersom du spør barn hvor mye lørdagsgodt de får, kan svaret fort bli «litt mer enn i ukedagene». Godteri handles ofte på vei hjem fra skolen, gjerne som «mellommåltid» før middag. Vaner med hyppig innkjøp av godteri legges tidlig, mens effekten av et dårlig kosthold dessverre sees mye senere. Det er derfor viktig å sette inn tiltak tidlig, for slik å etablere et fornuftig kosthold. Handelsstanden har betydelig påvirkningskraft og kan bidra til å redusere sukkerforbruket hos befolkningen.

Innføring av sukkerfrie kasse-områder i dagligvareforretninger har vært et virkningsfullt bidrag, og Kiwis nye definisjon av smågodt, i betydningen frukt og grønnsaksbiter i porsjonsbeger, fortjener applaus!

Ytterligere grep er likevel nødvendig, gjerne relatert til selve smågodt-avdelingen. Virkningsfulle bidrag vil her være pris på godteriet og størrelse på godteposene. Et forslag er en landsdekkende kampanje, for å erstatte dagens godteposer med kremmerhus. Dette vil antakelig føre til lavere konsum, selv om prisen på smågodt igjen skulle falle til de lave nivåene det var i fjor vinter. Et fullt kremmerhus dekker ikke engang bunnen i en stor papirpose. Ved betalingsterminalen i kassen blir de fleste av oss overrasket over vekten på den fylte posen, men er det først handlet inn, så konsumeres det jo.

Ta et større ansvar

Jeg mener at både matvareindustrien og butikkjedene bør ta et større ansvar, for å redusere sukkerinntaket fra smågodt hos barn og unge. Hvis ikke bør regjeringen innføre høye avgifter på smågodt og sukkerholdig drikke, slik at vi kan nå helsedirektoratets anbefalinger.