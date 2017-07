Å få de samme meningsløse fordommene mot muslimer slengt etter seg, gjør meg stadig mer rød i ansiktet. Det blir fullt spetakkel når vestlige land blir utsatt for terror, men at uskyldige muslimer får skylden for slike uforståelige handlinger, er det ingen som vil skrive om. Derfor tar jeg nå ansvar selv.

«Muslimer er farlige.» Dette er en setning som, godt oppsummert, forteller litt om hvordan visse mennesker betrakter de som tilhører religionen islam. Selv er jeg ikke mer begeistret for islam enn andre religioner, men at jeg skal respektere eller vise human oppførsel ovenfor de som mener noe annet enn meg, er for meg en selvfølge.

Respekt, likestilling og inkludering?

Det sentrale i våre vestlige verdier er frihet, likhet, solidaritet og inkludering. Dette har vært sentralt siden opplysningstiden. Den norske skolen lærer oss å tenke selvstendig og kritisk, og å vise respekt for de som har andre meninger eller oppfatninger enn en selv. Respekt og tillit er det viktigste i samfunnet for å sikre et funksjonelt demokrati. Å definere noen som «farlige» eller «uforenlige» i samfunnet, er det motsatte av å vise respekt og å bygge tillit.

Vår plikt

At noen mener de kan dømme andre før de i det hele tatt har fått et «hei» fra dem, er uforståelig. En hijab på hodet er for mange i dag synonymt med det å være er en terrorist, eller en som kommer til å bli det. Det er vi selv som egentlig er fienden, som er farlige for samfunnet. Når terrorister utfører angrep, vil de at vi skal være redde. De vil vi skal splitte oss og sette oss opp mot hverandre. Hat dyrker mer hat. Da er det vår plikt, som borgere i et demokrati, å bringe oss tettere sammen.

Regjeringens rolle

Det finnes flere eksempler på at saker får mer oppmerksomhet når gjerningsmannen har innvandrerbakgrunn. Det er et problem når en persons bakgrunn betyr mer enn selve saken. Dette må vi gjøre noe med. Da hjelper det ikke med en regjering som skaper bare mer splittelser og mistillit.

Sylvi Listhaug presiserer i et Facebook-innlegg at Norge ikke har tenkt til å bøye seg for muslimene. «Her spiser vi svin, drikker alkohol og viser ansiktet vårt», står det i et innlegg fra i fjor. Det er bemerkelsesverdig når selv integreringsministeren drukner norske verdier i en slik høyst forenklet formulering. Er ikke de norske verdiene først og fremst frihet, likhet og solidaritet?

At fordommer oppstår når noe er fremmed, er kjent. Når terrorister brenner går til aksjon, er det friheten og demokratiet vårt de angriper. Da er det vårt ansvar å slå ring om nettopp disse verdiene. Vi må ta til fornuften og ikke gi opp verdiene våre for handlingene til noen få. Det er det som er den reelle faren.