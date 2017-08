Hva er viktig når skolen begynner å se på digitalisering?

Skoledigitalisering har ikke en rask løsning, og er heller ikke midlertidig. Skoledigitalisering krever mye jobb, tid og lederskap. Her er en liste over hovedpunktene å tenke på når skolen digitaliseres.

1. Ha en god plan: Start med å spørre om hvorfor du ønsker utstyret. Baser svaret på hvordan det vil forbedre undervisningen. Selv om det er lett å henge seg opp i utstyr, bør man først tenke gjennom hvilke problemer det skal løse. Mange kommuner sier strategien er 1:1-utstyr, men det er ikke en strategi. Det er en del av denne løsningen, selv om alle elever har et nettbrett, blir ikke nødvendigvis læringen bedre. Strategien må forankres i skolen. En god plan involverer skoleledelse og alle lærere.

Det er også forskjell på et strategidokument og en implementeringsplan en rektor kan bruke for å integrere utstyret i undervisningen, til bruk for lærere og skoleledelse.

2. Endring må være en del av planen: Teknologi gir fantastiske muligheter til å redefinere hva som skjer i klasserommet – samtidig som det er enkelt og intuitivt i bruk. Vi kan gjøre skolen papirløs, men vi gjør ikke millioninvesteringer bare for å bli kvitt printeren. Målet bør være noe mer enn å bare skape en papirløs skole.

Barn og lærere bør læres opp i å bruke digitale verktøy på en kritisk måte: Tilbyr teknologien noen forbedring? Noen ganger er tradisjonell undervisning den beste måten å undervise på.

3. Bruk av teknologi krever nye tilnærmelser: Investeringer av utdanningsteknologi alene er ikke nytt. Det er eksempelvis mange år siden smarttavlen kom inn i klasserom. Mange tilnærmet seg disse tavlene som en vanlig krittavle, og siden laptopene som notatbøker med strømtilførsel. Som erstatninger tilførte de lite nytt. Man må øve på å bruke nye metoder, utveksle erfaringer og tenke kreativt underveis: Hvilke muligheter tilbyr teknologi som vi ikke hadde før?

4. Profesjonsutvikling: Gi lærerne tid til å reflektere over hva som virker. Noen ganger holder det å se på hvordan en kollega gjør noe, eller hente inspirasjon utenfra. For mange, også lærere, er fysiske utførelse den mest effektive måten å forstå mulighetene teknologi tilbyr.

5. Involver ikke bare lærere og elever, men også hele skolesamfunnet: Digitalisering betyr læring 24/7. Elever bruker mest tid hjemme. Hvor mange skoler eller kommuner involverer foreldre om hvorfor de bruker klienter til hver enkelt elev, hvordan læreteknologi brukes, eller nettvett og sikkerhet? Vi må involvere og lære opp alle i skolesamfunnet, også foreldre.

6. Endring er en prosess: Uansett hvor godt du planlegger en time, er det ikke sikkert at barn lærer det du ønsker at de skal lære, når du forventer at det skal læres. Det er ikke nødvendigvis et problem, så lenge skolen har en måte å evaluere resultatene, og tilpasse seg deretter: hva virker, hva virker ikke, og hvordan kan vi forbedre det?

Oppsummert: Lag en plan, lag en plan for å følge planen, gjør evalueringer underveis og modifiser planen deretter. Vi kan ikke planlegge fremtidens yrker, arbeidslivet er allerede i en dramatisk endring. Det vi kan lære fremtidens arbeidere, er å like å lære ting.

Husk at det er først når du står foran et tyvetalls 13-åringer, internett streiker og ikke én pc vil skru seg på, at du virkelig kjenner hvor ille det føles å ikke kunne teknologi.