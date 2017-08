Seland overser i sitt innlegg fullstendig den enorme utviklingen i antall sykehjemsplasser som vi har hatt i Sandnes de siste årene. Det er nå snart seks år siden Stanley Wirak (Ap) i spissen for en bred koalisjon inntok ordførerstolen i Sandnes. Det er lett å glemme hvordan situasjonen i Sandnes var i de titalls av år før da Høyre hadde ordføreren.

Neglisjert

Sandnes Arbeiderparti med flertallspartiene Frp, Sp, SV og Pp hadde som en av våre hovedsaker å få på plass nok sykehjemsplasser, et område som under en rekke Høyre-ordførere hadde blitt neglisjert. I skrivende stund er mer enn hver fjerde sykehjemsplass, inkludert Sandnes Helsesenter, i Sandnes åpnet med Stanley Wirak som ordfører. Vi har gått fra en situasjon der 100 personer på venteliste var normalt, til en situasjon der debatten handler om flisespikking rundt definisjonen på full sykehjemsdekning. Vi har gått fra en situasjon der Høyre-ordføreren uttalte: «Er det fullt, så er det fullt», til en situasjon der man tar grep og får gjort noe.

Vi er nå i ferd med å avvikle bruken av ufrivillig dobbeltrom for langtidsopphold på sykehjem. Frem til nå har vi på grunn av tidligere neglisjering av bygging av sykehjemsplasser vært nødt til å bruke dobbeltrom. Vi skal beholde dobbeltrom til de som ønsker og trenger det. Tidligere ville partnere som flyttet inn, fortrenge sykehjemsplassen til noen som trengte plassen mye mer. Dette er nå endret på grunn av vårt omfattende arbeid med å bygge flere nye sykehjemsplasser.

Se framover

Nå synes jeg at Høyre heller skal glede seg over at vi får ting til i Sandnes, og riste av seg at de tapte makta for seks år siden etter klønete forhandlinger. Nå må de se framover og konsentrere seg om hvordan de kan være med å påvirke utviklingen av byen gjennom konstruktiv tilnærming. Da nytter det ikke med dagens surmuling.