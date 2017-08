Sett deg ned på en benk i Langgata i Sandes en hvilken som helst dag og studer menneskene som kommer og går. Ser du to som er like? Tvilsomt. Jeg garanterer at du i stedet vil bli slått av hvor mange forskjellige mennesker som finnes. Noen er tynne, noen runde og frodige, noen lette til beins, andre må ha hjelpemidler i form av stokk, rullestol, rullator eller lignende. Uansett hvor lenge du blir sittende, vil du betrakte en evig strøm av ulike mennesker.

Forskjellige behov

Hver og en av disse menneskene har forskjellige ønsker, behov og drømmer. En ting har disse felles – de skal alle dø en gang. Noen av de du ser, vet at de snart skal dø, andre er helt i startfasen av livet selv om det i seg selv ikke er noen garanti for lengden på livet.

For oss i Høyre er det en viktig politisk oppgave å møte flest mulig av disse ulikhetene med et samfunn som er bygget slik at alle får sine behov, ønsker og drømmer realisert uansett hvilket ståsted de har i livet.

Vi slutter heller ikke å være forskjellige selv om vi blir gamle eller om vi er funksjonshemmet. Og de aller fleste er i stand til å gi utrykk for hva de ønsker uansett hvilken brukergruppe de skulle tilhøre.

Av landets ti største kommuner er det kun Sandnes, Trondheim og Fredrikstad som ikke tilbyr sine innbyggere fritt brukervalg i hjemmetjenesten. Dette synes vi i Sandnes Høyre at vi skal gjøre noe med.

Fritt brukervalg innebærer at pleietrengende kan velge mellom kommunale og private tilbydere av hjemmetjenester, på samme betingelser som man får av kommunale tjenester i dag. En undersøkelse som Forbrukerrådet la frem i 2016, kommer det frem at det er små forskjeller mellom de private og de kommunale tilbyderne, men på et felt skiller de seg, og det gjelder hvor mange som tilbyr faste hjemmehjelpere. Her er de private klart bedre.

I likhet med de fleste av oss, setter de eldre pris på å ikke måtte forholde seg til nye personer hver gang de får besøk fra hjemmehjelpen eller hjemmesykepleien. Dette viser verdien av konkurranse – tilbudene blir bedre og mer individrettet.

Innovasjon og nytenkning

Sandnes Høyre ønsker at våre innbyggere som trenger hjelp i hjemmet, også skal få muligheten til å velge selv hvem som skal utføre tjenesten. Dette handler ikke om at de offentlige ansatte i omsorgstjenestene gjør dårlige jobber i dag. De gjør en fantastisk innsats og skal ha all ære for det. Fritt brukervalg handler først og fremst om innovasjon og nytenkning som får de beste vekstmuligheter i en konkurransesituasjon.

Vi står overfor store utfordringer i nær fremtid hvor det vil bli svært mange eldre i befolkningen. Disse vil ha et ønske om å få bo hjemme lengst mulig. Det vil derfor bli behov for svært mange nye ansatte i hjemmetjenestene.

På vegne av Høyre fremmer jeg derfor en interpellasjon i Sandnes Bystyre 18. september hvor vi ber om en sak på hvordan Sandnes kommune skal tilrettelegge for fritt brukervalg i hjemmetjenesten.