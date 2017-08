Hva kan vi gjøre for å fordele mat mer rettferdig og begrense miljøbelastningen som overproduksjon medfører?

Krever tiltak

FNs bærekraftmål vil halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030. Det krever en del tiltak. I 2016 fjernet regjeringen moms på matgaver sånn at butikker og grossister kan gi vekk mat til veldedige organisasjoner. I januar gikk serveringsbransjen sammen om avtalen Kutt Matsvinn 2020, hvor hoteller, dagligvarebutikker, kantiner og restauranter i Norge skal kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. I juni i år undertegnet fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Med bedre datostempling og håndtering av matavfall i kommunene, har Stortinget vedtatt gode tiltak i kampen om å redusere matsvinn. I tillegg ber Stortinget om at regjeringen utreder en «matkastelov» som også inkluderer næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen.

Vist seg å være effektiv

Med en matkastelov i Norge kan man hindre butikker og matprodusenter å kaste spiselig mat uansett fasong og farge, man kan pålegge at det føres statistikk over matsvinn, og at spiselig mat som ikke kan selges, gis vekk til veldedige formål. En tilsvarende lov har allerede blitt innført i Frankrike i 2016, og har vist seg å være et konkret og effektivt tiltak.