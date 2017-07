Israel: Presten Aartun har begge føttene plantet langt utenfor de faktiske forhold

Hva som egentlig skjedde i Deir Yassin har i ettertid vært gjenstand for undersøkelser på begge sider og mye litteratur har i ettertid blitt utgitt om kampene.

Med Israel For Fred skriver (punkt 7): «Det palestinske universitetet Bir Zeit (lokalisert i Ramallah, Vestbredden) har gjennomført et imponerende prosjekt hvor man ville kartlegge omfanget av ødeleggelsene av arabiske landsbyer under krigen 1947–49. For Deir Yassin intervjuet de, blant beboerne på Vestbredden, alle øyenvitner til kampene i 1948. Basert på disse intervjuene ble det satt opp fire uavhengige navnelister over omkomne. Alle de fire listene kom ut med cirka 85 omkomne. Enkelte navn var forskjellige på de fire listene. Hvis man konstruerte en felles liste basert på alle navn som forekom på minst én av listene, ble antallet 107. Disse resultatene ble publisert i 1986 og på nytt i forbindelse med 50-årsmarkeringen for kampene i 1998.»

Flere arabere rømte fra sine bosteder i 48 fordi arabiske ledere hadde lovet dem at de skulle jage jødene på sjøen, og at de deretter skulle få komme igjen. Det fleste araberne flyktet uten å ha sett en eneste israelsk soldat.

Når det gjelder fortellingen Aartun henviser til om bestefaren og barnebarnet som gjette sauer og noen jøder kom forbi og drepte dem, konstaterer jeg at noe bevis for denne historien klarer han ikke å finne.

Å forgifte brønner er en alvorlig beskyldning Aartun retter mot israelske bosettere. Israelske soldater skal også ha vært «medskyldige» ved at de sto og så på dette uten å gripe inn. Aartun retter dette til at brønnene ble «ødelagt» Det er en viss forskjell på å forgifte brønner, noe som vil medføre at mennesker kan dø eller blir syke av drikkevannet, eller å ødelegge dem.

Ingen apartheid-stat

Beskyldningene om at Israel er en apartheidstat viser at Aartun bommer totalt i sin analyse, også på dette området. Araberne i Israel har statsborgerskap. De kan stemme i frie valg, og det sitter arabere i parlamentet. Arabiske dommere sitter i domstolene. Det er arabiske leger og spesialister ved landets sykehus. Det er også arabiske kommandanter i Israels hær, og arabere som ledere ved universitetene. Arabiske og jødiske barn blir født på de samme fødeavdelingene og blir tatt imot av de samme legene og sykepleierne. Mødrene ligger i sengene ved siden av hverandre. Jøder og arabere reiser på de samme togene taxiene og bussene. Universiteter, teatre, kinosaler, strender og restauranter er åpne for alle.

Aartun tar igjen opp sin kritikk mot kristne konservative organisasjoner og Israels venner som ikke ser Israels okkupasjon og den fascistiske politikken som har fått utvikle seg der. Nå er det mange syn på Israel også blant kristne om de er konservative eller ikke og/eller Israel-venner.

Som prest har Aartun brukt Bibelen som sitt verktøy til å utøve sitt yrke. Hele Bibelen er faktisk en jødisk bok skrevet av jøder. Israel og det jødiske folk har en sentral plass, ja, faktisk en helt avgjørende plass. Jøden Jesus’ ord om at frelsen kommer fra jødene er heller ikke egnet til å misforstå. Det Aartun leser i Bibelen i dag om Israel og jødene stemmer faktisk med dagens virkelighet.

Demokrati i praksis

Israel gjør som andre land i verden også feil og det er helt relevant å kritisere dette. I Knesset og israelske medier går de politiske diskusjonene høyt om hvordan landet skal styres, noe som også synliggjør demokratiet i landet. Aartun sine narrative oppfatninger og beskyldninger er et ekko av boikottbevegelsen og mye av venstresidens stadige korsang om staten Israels feil. Aartun sin formel til fred i denne konflikten viser at han har begge føttene plantet langt utenfor de faktiske forhold.