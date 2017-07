Torsdag 13. juli slapp Sjøfartsdirektoratet sin halvårsrapport om ulykker med fritidsbåt for første halvår i år. Tallene er nedslående. 16 personer kom aldri hjem fra båtturen. Det er seks flere enn på samme tidspunkt i fjor. Og det er 16 for mange.

Vi vet at menn er sterkt overrepresentert i statistikken.

Syv uten flytevest

Den foreløpige rapporten sier lite om grunnene til ulykkene. Men vi vet noe. Vi vet at ulykkene oftest skjer i åpne motorbåter. Vi vet at det er de over 50 år som oftest er de forulykkede. Og vi vet at menn er sterkt overrepresentert i statistikken. Og trolig kunne flere av disse utfallene vært avverget.

For det første vet vi at minst syv av de omkomne droppet flytevest. Som Sjøfartsdirektoratet selv sier, er bruk av flytevest et av de enkleste tiltakene man kan gjøre for å bedre sikkerheten på sjøen.

En feilplassert ankerdram øker sjansen for at et eventuelt uhell får et så mye verre utfall.

Drikking

Et annet poeng er at anslagsvis 1 av 4 som omkommer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, var påvirket av alkohol. Mange tror at alkohol har en oppkvikkende effekt, men faktum er at sansene og responsen hemmes. Dømmekraften og evnen til å konsentrere seg og huske svekkes. Og kanskje aller kritisk når man er på sjøen – man tar gjerne større sjanser enn ellers.

Øker man alkoholkonsumet, blir også balansen dårligere og bevegelsene ukoordinerte. Med andre ord blir det enklere å falle av båten i en kjapp sving. Og hyppigheten på de kjappe svingene øker fordi man vurderer risiko annerledes. En litt for tidlig ankerdram hemmer nesten alle de egenskapene man trenger for å være en god båtfører. En feilplassert ankerdram øker sjansen for at et eventuelt uhell får et så mye verre utfall. Når vi vet dette bør det virke unødig å skåle til rors.

Selvfølgelig skal vi nyte sommeren. Blå himmel, bølgeskvulp og sjøgrønt hav. Det er noe eget med måkeskrik og et glass vin ved bordet. Bare hold det unna roret. Med vest og uten promille stiller du nemlig med så mye bedre odds dersom noe skulle skje. Med vest og uten promille øker du sannsynligheten for at du kommer deg trygt hjem fra båtturen. Det skal ikke så mye til.

La flaska ligge på land i når du selv skal ut i båt.

Andre båtførere

I Rogaland sier 90,9 prosent nei til alkohol når vi skal føre båt. De aller fleste er enige. Likevel kan vi ikke garantere at du unngår å møte på båtførere med promille i blodet på sjøen. Det er fortsatt noen som tviholder på vinen. Men er du selv edru, er du bedre rustet til å håndtere vanskelige situasjoner på sjøen. Du reduserer sjansen for at vi mister flere i sommer. Og du gjør mye for å øke din egen trygghet på sjøen.

Derfor er mitt budskap klart. La flaska ligge på land i når du selv skal ut i båt. Ta på vesten, og vent med ankerdrammen eller halvliteren til du er fornøyd og fortøyd.

Det er faktisk dødsviktig.