For Stavanger Arbeiderparti er kampen mot økende sosiale forskjeller langt på vei en kamp for at vi alle skal ha like muligheter til å bli hva vi vil i livet. Som lokalpolitikere mener vi at gode kommunale tjenester er det desidert viktigste virkemidlet vi har lokalt mot barnefattigdom. Den blå-blå regjeringen etterlater seg et Norge der de sosiale forskjellene vokser betydelig. Som Sandelson påpeker i sin kommentar 30. juni, er det nettopp den sosiale mobiliteten som nå bremses opp: Stadig flere barn står i fare for å bli fanget i en ond sirkel der fattigdom, som rikdom, går i arv.

Under dagens styrende koalisjon har det blitt flere, ikke færre, fattige barn i Stavanger.

Ap har presset på

Nettopp derfor har levekårstiltak vært en rød tråd i våre alternative budsjetter. Vi mener det ikke skal ha noe å si for barns muligheter i hvilken bydel de vokser opp i. Gode barnehager og skoler står sentralt. Å bygge gode skolebygg som fremmer læring og inkludering, er et særlig kraftfullt levekårstiltak. Som eneste parti ville Arbeiderpartiet i fjorårets budsjettkamp derfor bruke 196 millioner på ny skole i Kvernevik. Vi presset på for å ruste opp Tastaveden, og vi kjemper med nebb og klør for ny skole på Storhaug, som Høyre og Frp dessverre har trenert, gang på gang.

Det er riktig at flertallspartiene har satt av ekstra midler til områdeløft, og det gir vi honnør for. Vårt poeng i bystyredebatten den 18. juni var imidlertid at disse begrensede midlene rett og slett ikke er kraftig nok lut. Under dagens styrende koalisjon har det blitt flere, ikke færre, fattige barn i Stavanger.

Ikke noe sted ber Nordtun eller andre av våre representanter rådmannen om å «få slutt på» barnefattigdom.

Ville ha vært for lettvint, ja

Når regionens meningsbærende avis på kommentatorplass tar for seg fattigdomsdebatten i Stavanger bystyre, mener vi det bør være en forutsetning at man har fulgt debatten tett. Sandelsons ellers gode kommentar etterlater tvil om dette. For det hevdes følgende: «Det er bra at Nessa ikkje slår seg til ro med at barnefattigdommen i byen veks. Men å be rådmannen i Stavanger få slutt på den og alt dens vesen nærmast over bordet i eit bystyremøte? Det er for lettvint. Det er altfor lettvint.»

Ja, selvsagt ville det vært det – om det var det Nessa Nordtun hadde sagt eller foreslått. Vi inviterer Aftenbladets lesere til selv å se debatten, tilgjengelig på nettsidene til RA. Ikke noe sted ber Nordtun eller andre av våre representanter rådmannen om å «få slutt på» barnefattigdom.

Ap’s forslag om å flytte tre millioner til en ekstrapott til fattigdomsbekjempelse, hvor vi ba rådmannen om å prioritere strakstiltak, kom heller ikke «over bordet», men var sendt ut dagen før til samtlige gruppeledere. Tre millioner er kanskje ikke all verden for Høyre og Frp, som kalte det et «billig poeng». Men gitt den alarmerende fasiten som kom frem i saken under behandling, står vi på at disse tre millionene kunne bli bedre nyttet til levekårstiltak, heller enn å tildele dem til formannskapets reservekonto. Sandelson trekker frem flertallspartienes områdeløft, hvis sum for 2017 i vedtatt budsjett utgjør én million kroner. Arbeiderpartiet ønsket altså å legge til et tre ganger så høyt beløp.

Følg med på debatten!

I tillegg til å rette skytset mot Arbeiderpartiet, som ikke har styrt Stavanger på seks år, kunne det vært på sin plass med noen refleksjoner fra Aftenbladet hvorvidt Høyre, som styrer både by og land, bærer noe som helst ansvar for økningen i ulikhet og barnefattigdom. Vi skal la det ligge for nå. Som byens største opposisjonsparti skal vi også kritiseres for hva vi sier og hva vi gjør. Men vi vil be om følgende: Følg debatten, og følg den tett. For da kan vi unngå at Arbeiderpartiet tillegges meninger vi ikke har – om et tema som er så inderlig viktig for oss.