Julen 1998 kom jeg flyvende over Solastranden på vei hjem fra kunststudiene i Aberdeen. Da fikk jeg se en folkevandring av menn som kom ut av sanden og opp på stranden – før de forsvant ned i det kalde havet.

Overveldet og rørt

Jeg ble lamslått. Jeg ble overveldet. Jeg ble rørt. Jeg fikk en av mine største kunstopplevelser i et Widerøe-fly, og nå – to tiår senere – kan jeg fortsatt kjenne minnet fysisk i min egen kropp.

Stavanger kommune har flere ganger blitt kritisert for uryddige prosesser når det gjelder kunst i offentlige rom. Det er spesielt prosjekter som blir direkte behandlet av politikerne i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) uten at de er innom deres eget rådgivende organ, kunstutvalget, som blir utsatt for kritikk. Ferskt i minnet sitter Jens Galschiøts skulpturer «De hjemløse», et initiativ til en midlertidig utstilling fra Per Inge Torkelsen (V), Martyn Reeds gatekunstfestival Nuart og nå sist forslaget om å bygge Per Dybvigs skulpturpark ved Breiavatnet, fremmet av blant andre Eli Aga (H).

Heldigvis valgte KKI nå før sommeren å sende sistnevnte forslag til kunstutvalget for en faglig vurdering. Det undrer meg at det i disse saker ikke er automatikk i at forslagene skal behandles av kunstutvalget før de blir politisk vedtatt av KKI.

Klar beskjed

På kulturdialogen «Kunst og arkitektur – uterom og byutvikling», som Stavanger kommune arrangerte på Metropolis i april i år, var beskjeden fra kunstmiljøet klar: Når kunst skal ut i det offentlige rom, må retningslinjene være klare, prosessene transparente og behandlingen må være faglig forankret.

Det gleder meg at kommunalstyret for kultur og idrett (KKI) selv har bedt kommunens kulturavdeling om å komme med forslag til hvordan kunstutvalget skal kunne bidra mer aktivt i sin rolle som rådgivende organ til utviklingen av det tverrfaglige potensialet mellom kunst og arkitektur, uterom og byutvikling.

Tilliten til kunstutvalget vil øke, både blant folkevalgte og kunstnere.

Sammensetningen må endres

Skal Kunstutvalget klare å fylle denne rollen må sammensetningen endres fra dagens to kunstfaglige og tre politiske medlemmer. Utvalget må ha en solid kunstfaglig tyngde med representanter for billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunsthistorikere, samt arkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere som ser kunsten i en større sammenheng.

Med et kompetent kunstutvalg vil byen få et organ som kan jobbe med løfte byrommet til nye høyder, med velintegrert kunst som gir oss nye perspektiv både innover og utover oss selv. Vi vil få et kunstutvalg som tar stilling til opplevelse og kunstnerisk kvalitet fundert på faglig kompetanse, ikke synsing. Som Hanne Beate Ueland, direktør ved Stavanger Kunstmuseum skriver, et slikt kunstutvalg kan løfte frem kunstens potensiale, synliggjøre muligheter og legge frem forslag til politisk behandling, og samtidig være et uavhengig organ som politikerne lett kan henvende seg til når det dukker opp forslag som trenger en kunstfaglig vurdering.

Klare retningslinjer

Med et faglig bredt sammensatt kunstutvalg som fungerer som et uavhengig organ, og ikke minst – med klare retningslinjer for bruken av kunstutvalget, og transparente prosesser – vil det fremstå mye ryddigere neste gang politikere og privatpersoner kommer med gode forslag og visjonære drømmer om kunst i det offentlige rom. Tilliten til kunstutvalget vil øke, både blant folkevalgte og kunstnere. Kunstutvalget vil bli et instrument som kan ta modige valg for sterke og varige kunstopplevelser i byen.