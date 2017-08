Jeg viser til to meldinger som har versert i presse og radiomeldinger i den senere tid. Den ene gjelder den politiske opinionens påstand om at det hittil ikke er påvist noen effekter av at bedrifter fritas for formueskatt. Som kjent, vil regjeringen at bedriftene skal fritas, og at de heller skal investere i flere ansettelser. På den andre siden hadde Erna – på skjermen forleden dag – vansker med å avvise påstanden.

Den andre meldingen – framsatt av visse politiske partier – går ut på at den strenge narkotikalovgivningen må legges om i retning av behandling av misbrukere i stedet for bøter og fengselsstraff. Begrunnelsen er at dagens narkotikapolitikk ikke viser nedgang i bruk – og heller ikke nedgang i overdosedødsfall hvor Norge ligger på topp i Europa.

Problemet med disse konklusjonene er at de er høyst usikre. I det første tilfellet har man nemlig ikke statistikk som viser hvor mange oppsigelser skattefritak har forhindret. I det andre tilfellet har man ikke tall som dokumenterer hvor mange færre narkotikamisbrukere og hvor mange færre narkotikadødsfall Norge ville hatt hvis landet ikke hadde hatt en så streng policy.

Jeg viser også til det faktum at Island, Norge og Sverige skiller seg ut med lavere konsum – enn andre nasjoner – både når det gjelder alkohol og narkotika. Kanskje dette er en effekt av den strenge lovgivningen? Poenget er at igangsatte tiltak med et bevisst positivt formål kan gi gevinster i uventede retninger – som forebygging eller som barriere mot uønsket utvikling. Det er bare så vanskelig å se eller å måle dem.