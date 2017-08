Som abonnent av Aftenbladet i snart 50 år, finner jeg grunn til å gå til rette mot avisas syn. Selvsagt dreier dette seg først og fremst om moral. Det finnes nemlig ikke et fnugg av bevis på at lavere formuesskatt gir flere arbeidsplasser.

Faller på sin egen urimelighet

Som VG så korrekt skriver: Velferdsstaten vår er et spleiselag som er avhengig av høy oppslutning og av at alle bidrar etter evne. Det er derfor umoralsk at de aller rikeste av oss skal bidra stadig mindre til fellesskapet. Selvsagt finnes det visse uheldige utslag av formuesskatten. Lederen nevner noen av disse. Og det er all grunn til å se på om det er mulig å rette opp disse uheldige utslagene. Argumentet om at andre land har kuttet hele formuesskatten, faller imidlertid på sin egen urimelighet. De samme landene har andre skattesystem som slett ikke gir noen mindre belastning for de skatteyterne Aftenbladet er så bekymret for.

Betenkelig

Som nevnt foran vil en alltid finne uheldige utslag av ethvert skattesystem. Undertegnede finner det imidlertid svært betenkelig at det er formuesskatten som er Aftenbladet sin bekymring. Det var mange av oss som var skeptiske da Aftenbladet fikk nye eiere for noen år siden. Redaktør Lars Helle kunne imidlertid berolige oss alle med at Aftenbladet fortsatt skulle være en fri og uavhengig avis og en avis som skulle tale vanlige folk sin sak, som før. Dagens leder gir et bevis på at det viktigste nok er å tekkes eierne, slett ikke tale vanlige folk sin sak