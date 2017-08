Dagens skoledebatt handler for mye om statlige minimumskrav og for lite om hva som trengs for å møte fremtiden: For barna, for bedriftene og for det offentlige.

Formidabelt skifte

Regionen vår står foran et formidabelt skifte. Vi trenger digital kompetanse og oppdatert kunnskap for å skape noe bedre. Skolen må være med på dette, og det må begynne nå. Rogalandsskolen er bra, men vi mangler ressurser og kan prioritere bedre, ikke minst med en mye klarere og ambisiøs satsing på digitalisering, både i undervisning og som fag.

Vi er en internasjonal region, og må tiltrekke oss internasjonal kompetanse. Attraktiviteten til en region måles av kvaliteten på skolen. Skal vi få de rette folkene til å komme hit, må vi tilby barna deres høy, internasjonal kvalitet på skolen.

71.000 unge under 30 år er verken i jobb eller under utdannelse, og mange av dem mistet vi i barneskolen. Sånn kan vi ikke ha det, og det viktigste vi gjør er å stoppe denne trenden. Investeringer i tidlig innsats er god økonomi for kommuner og fylke. Ikke styr etter lovens minimumskrav, men fokuser på hva som skal til for at vi ikke skal miste flere.

Har ikke et sekund å miste

Vi er Norges industrifylke nummer en, og skal produsere og eksportere også i fremtiden. Da trenger vi tilgang på verdens smarteste hoder og de mest arbeidsomme hendene. Fremtiden for Rogaland legges i skolene nå, og vi har ikke et sekund å miste. Vi forventer at det satses på skolen, og at ambisjonene økes. Dette er den beste bo- og arbeidsregionen i verdens beste land å bo i. Da er det nærliggende å forvente at vi skal ha ambisjoner om å ha verdens beste skole.