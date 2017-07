I 2008 ble det anslått at rådyrbestanden i Stavanger var på 400–500 dyr, i dag tenker jeg bestanden er det dobbelte. I grøntområder og friområder hvor det før sjelden ble observert dyr, er der nå blitt stasjonære grupper.

Inn i folks hager

Rådyrstammen er så stor at rågeita nå må trekke ut av sitt naturlige tilholdssted og inn i parker, grøntområder, friområder og folks hager for å finne nok næring når de om våren skal føde, og senere når kalvene dier.

Dette fører til flått i grøntområder, parker og friområder, og også i folks hager. Barn kan ikke lenger leke fritt i disse områdene uten å risikere å bli bitt av flått, med de følger borrelia-bakterien kan gi. Hva er da vitsen med friområder når de er okkupert av rådyr og flått?

Rådyrstammen er nå så stor at den har nådd et samfunnsmessig konfliktnivå i deler av byen fordi dyrene spiser og ødelegger blomsterhagene.

Det er uansvarlig og uetisk av Stavanger kommune ikke å forvalte denne resursen på en forsvarlig og dyrevennlig måte. Disse flotte dyrene fortjener en bedre skjebne en hva som tilbys dem.

Ikke sjelden observeres at hele grupper blir trafikkdrept eller skadet innen et år etter at kalven/kjeet er født fordi stammen er for stor og dyrene blir presset ut til grøntområder, parker, friområder og folks hager. Flere dyr blir også trafikkskadet uten at det blir registrert. Disse dyrene går en langsom og pinefull død i møte.

Kjøttet kan gå til alders- og sykehjem. Det er en ressurs på som bør smake.

Nødvendige tiltak

Kommunen bør invitere kvalifiserte jegere til å redusere stammen til et forsvarlig nivå. Det må gjøres sammen med slaktepersonell for å få en forsvarlig og riktig behandling av kjøttet.

Likeledes bør det opprettes en kontaktgruppe med kvalifiserte jegere som raskt kan avlive skadede dyr og også ta ut dyr i konfliktområder på en sikker og human måte.

