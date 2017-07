Det er flott og veldig viktig at det legges til rette for aktivitet, med blant annet fotballbaner. Det som ikke er bra, er at de aller fleste kunstgressbaner i dag blir anlagt med gummigranulat laget av oppmalte gamle bildekk.

Gamle bildekk er klassifisert som spesialavfall, og skal behandles deretter. Når eldre kunstgressbaner skal saneres og fornyes, blir det også klassifisert som spesialavfall, – men når banene er i daglig bruk, er det på en merkelig måte helt greit at vi sprer tonnevis av dette avfallet i naturen og rundt i nærmiljøet.

Mye ender tilslutt opp som mikroplast i havet. Gummien i bildekk inneholder også mange ulike giftstoffer, men innholdet og mengden av det vil variere med type dekk som blir benyttet.

Jarle Aasland

Tonnevis blir spredt

Av den totale mengden granulat – les: spesialavfall – som er i en kunstgressbane, blir noen prosent, eller mellom 1 og 3 tonn, avhengig av banestørrelse og lokale forhold, spredt rundt hvert år. Miljødirektoratet beskriver dette på sine hjemmesider et betydelig miljøproblem.

Til og med Norges Fotballforbund (NFF) har gått ut med forslag til tiltak som bør gjøres for å begrense skadene og forhindre at opp mot 90 prosent av avfallet blir spredt. Blant forslagene fra NFF er blant annet et lavt hinder/stengsel rundt banen, og en sluse ut fra banene for å redusere spredningen.

Det er, som nevnt, viktig for folkehelsen at både store og små er i mest mulig aktivitet, og kunstgressbaner er med på å bidra til det. Men inntil et forbud mot bruk av gamle bildekk i banene er på plass, og gode alternativer mer tilgjengelige, må alt som er mulig gjøres for å begrense skadene. Et minimum må være å følge anbefalingene fra NFF. Dette må gjelde ved både etablering av nye baner, og ved fornying av gamle. Tiltakene kan helt sikkert også iverksettes på de fleste banene som er i bruk i dag.

Det vil selvfølgelig være en kostnad forbundet med sikringstiltak, men samtidig vil det årlige behovet for påfyll med mer avfall bli kraftig redusert.

AP/Scanpix

Uansvarlig

Med kunnskapen vi sitter på i dag, og fokuset som er på mikroplast i havet og spredning av miljøgifter både globalt og i nærmiljøet, er det uansvarlig ikke å ta utfordringene med kunstgressbaner mye mer på alvor enn det som blir gjort i dag. Det er stadig planer om etablering av nye kunstgressbaner både lokalt og nasjonalt, så det haster med å få på plass retningslinjer for hvordan banene skal designes for å redusere spredning av miljøfarlig avfall.

At det kan ha en negativ helsemessig effekt å skli rundt i dette avfallet, er en annen side av saken. Risikoen ansees i dag som liten, men det kan være god grunn til å være føre var.