Kampen for det muslimfrie Europa

FRIPENN: Det liberale og sekulære Europa skal reddes gjennom en selvmotsigelse: For å sikre våre friheter og verdier, må islam forbys.

Dronning Isabella av Castilla, den katolske monark, nøyde seg ikke med å forby muslimenes badedrakt. Hun jaget dem tilbake over Middelhavet og tvang de som ikke ville dra, til å la seg døpe i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Det ble kalt «la limpieza de sangre»,blodets renselse. Gjennom den nye, spanske statens årer skulle det utelukkende flyte kristenmanns blod.

Drøyt fem hundre år senere sier Tsjekkias president, Milos Zeman, det samme: Det er «praktisk talt umulig å integrere muslimer i europeiske samfunn». 140.000 tsjekkere har undertegnet et opprop til parlamentet om at det ikke er noen plass for muslimer i landet. De har presidenten i ryggen