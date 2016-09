Omni Shoreham Hotel i Washington D.C. utstråler luksus, men også makt. Plasseringen, bare noen minutter i bil fra Det hvite hus og Kongressen, gjør det majestetiske hotellet til et populært møtested for alle som vil påvirke amerikansk politikk. Sist helg ble det fra hotellets talerstol varslet at valget om mindre enn to måneder kan føre til at «tyranners og patrioters blod» må ofres for å redde republikken fra Hilary Clinton. Taleren fryktet at noen av tilhørerne i den store ballsalen, eller noen av hans ni egne barn, vil måtte blø «for å vinne tilbake noe vi i apati og likegyldighet har gitt fra oss».

Uttalelsene kunne lett vært arkivert i mappen for skrullete ekstremister. USA har et godt forråd av slike. Men en slik bagatellisering ville være nonsjalant, tatt i betraktning at anledningen var Values Voters Summit, årets største samling for den religiøse høyresiden, og at taleren var Matt Bevin, guvernør i Kentucky.