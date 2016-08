Sven Egil Omdal sabler ned Nettavisen: Faren ved å hete Abdil

FRIPENN: Nettavisens journalistikk om utlendinger og kriminalitet er som en sørpe full manns forsøk på å treffe et ganske lite nøkkelhull.

Det er ikke til å komme forbi at utlendingene er ganske mange flere enn oss. Det gir dem enkelte fordeler, som når de stikker av med flest medaljer i OL, men til gjengjeld er det også nominelt flere kriminelle blant dem. Noen av disse henlegger sin kriminalitet til kardemommelovens hjemland, og da blir vi ordentlig forskrekket – enten vi er politiinspektører i Haugesund eller journalister i den fôringsmaskinen for fordommer som går under navnet Nettavisen.

Kronikken til politiinspektør Thomas Utne Pettersen i Sør-Vest politidistrikt i Haugesunds avis 11. august, om hvorfor fremmedfrykt er naturlig, kommer antakelig til å bli brukt i metodelære i årevis. For å bevise hvorfor frykt for «flyktninger og asylanter» er «høyst rasjonell og berettiget», sauset han sammen anekdoter og tendensiøse statistikker som hadde det til felles at de omfattet svært få flyktninger og asylsøkere, men desto flere utlendinger eller norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn.