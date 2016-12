2016 - Annus horribilis

Kanskje har han rett, kollega Sven Egil Omdal, når han i sin Fripenn-kommentar julaften minner om at sola er på vei tilbake. At det går mot lysere tider nå, og at dette gledelige faktum også kan være en metafor for verdens tilstand. Altså at all den elendigheten som har hjemsøkt verden i 2016 er resultater av politikk, og at politikk kan endres og formes og på den måten endre retningen som verden beveger seg i akkurat nå, som er rett i dass på område etter område.

Selvsagt er det ikke noe alternativ å gi opp. Men sånn på tampen av året er det sannelig ikke lett å unngå å tenke tilbake, og kalenderen er et slags skrekk-kabinett.