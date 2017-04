Den lille, norske ulvebestanden er på ingen måte avgjørende for ulven i Europa

Det bor for øyeblikket over 12.000 ulver i Europa vest for Russland, og de blir stadig flere. I lys av dette er det mildt sagt et underlig argument at Norge, med sine under 100 ulver, har et særlig europeisk ansvar for å ta vare på ulven. Den er nemlig alt annet enn truet. Den er på frammarsj.