Det er i et slikt mediebilde de redaktørstyrte mediene må vise sin eksistensberettigelse. Aftenbladet har både muligheten og ansvaret her. Før snakket vi om gode nyheter og dårlige nyheter. Nå kan vi altså legge til kategorien falske nyheter. Det er en dårlig nyhet. I et vondt nyhetsår, preget av terrorhandlinger helt inn i julen, burde det være nok å ta av blant de faktiske hendelsene. Falske nyhetsnettsteder er steder som bevisst sprer desinformasjon, grove spøker og propaganda, gjerne på en måte som gjør at budskapet kan spres raskt gjennom sosiale medier.

Pizzagate

Den mest kjente juksehistorien i år går under navnet Pizzagate. Ytterliggående nettsteder begynte å spre meldinger om at en pedofiliring hadde tilhold i kjelleren på en velrenommert pizzarestaurant i Washington D.C. og at det var Hillary Clinton og ektemannen Bill som stod i spissen for ringen. Eieren av restauranten, homofile James Alefantis, er en betydelig Clinton-donor. Hans aktiviteter på nett og i sosiale medier ble studert i ytterste detalj av de ekstreme nettstedene og de satte sammen pedofili-historien, uten at den hadde noe som helst med virkeligheten å gjøre. Dramatisk nok endte dette med at en bevæpnet mann tok seg inn i restauranten og begynte å skyte, angivelig for at han skulle ta knekken på de pedofile han hadde lest om på nettet. Heldigvis ble ingen drept i episoden, men dødstruslene mot Alefantis og hans medarbeidere har fortsatt.

Reddit

Emnetråden «pizzagate» er nå fjernet fra nettstedet Reddit. Reddit er et sted der brukerne selv stemmer fram de sakene de mener bør profileres best, og nettstedet var sentralt i spredningen av de falske nyhetene om Clinton og pedofiliringen. Denne typen nettsteder vil også ha sin udiskutable plass i et moderne mediesamfunn, men det er også her leserne må kunne kreve forutsigbarhet og troverdighet. Aftenbladet og alle andre medier gjør feil. Der må vi bli bedre, men vi skal ikke være avsendere av falske nyheter, selv om det fins eksempler på glipper her også.

Algoritmer kan styres

Også troverdigheten til annonsører er truet av denne utviklingen. Når nettroboter plasserer annonsene, kan en bilforhandler finne igjen tilbudet sitt i et lite flatterende miljø på kontroversielle nettsteder. De tradisjonelle mediene tar også i stadig større grad i bruk teknologi i redigering av nettstedene, men det personlige ansvaret står fast. Og det er faktisk også mulig å styre algoritmene. Det er turen gjennom denne jungelen som vil stille stadig større krav til oss, våre annonsører, men først og fremst våre lesere i 2017. Ha et godt og ekte nyhetsår.