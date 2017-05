Jeg sa opp en fast stilling i NRK for å kunne jobbe med ungdommer og gi dem noe av det jeg har fått gjennom å drive med for eksempel musikk og litteratur.

På Sola visste jeg bare om en fritidsklubb, men hva som faktisk foregikk der ante jeg ikke, annet enn at de kule hang der (jeg var ikke en av dem). På den tida var det neppe flyers med info som ble delt ut, og sosiale medier fantes i hvert fall ikke. Dermed visste jeg ikke at det kanskje var et tilbud der for meg også.

Lenge trodde for eksempel foreldrene mine at «klubben» var et sted hvor ungdommer røykte og drakk alkohol.

Skeptiske foreldre

Det var først senere jeg virkelig fikk utforske den kreative delen av meg, men hadde jeg visst det jeg vet om fritidsklubber i dag, hadde jeg definitivt benyttet meg av det. Og jeg hadde forklart foreldrene mine at det slettes ikke var en «klubb», et ord som kan virke ganske avskrekkende for enkelte pakistanske foreldre. Lenge trodde for eksempel foreldrene mine at «klubben» var et sted hvor ungdommer røykte og drakk alkohol, uten at det var voksne, ansvarlige mennesker der som passet på.

Det får meg også til å innse hvor viktig det er med dialog mellom fritidsklubbene og foreldrene til ungdommene.

Mestring

I dag jobber jeg som kulturansvarlig i Agenda X, Antirasistisk senters ressurssenter for ungdom mellom 13 og 26 år som vokser om i et flerkulturelt miljø.

Jobben min går blant annet ut på å arrangere gratis kulturaktiviteter og kreative verksteder hvor unge kan få testet ut ting de er nysgjerrige på og få utvikle sine egne evner, om det så er gjennom å lage låter, skrive noveller, filme, hva enn nå det måtte være.

Når jeg møter disse ungdommene på aktivitetene våre, blir jeg utrolig glad fordi jeg ser hva de får ut av det. Jeg ser hvor viktig det er å kunne være et sted og bare være seg selv, fordi det ikke har noe å si hvor man kommer fra når man driver med for eksempel skuespill. Jeg ser at det er viktig med møteplasser som dette hvor ungdommer, uavhengig av bakgrunn, får muligheter de ellers kanskje ikke hadde fått og hvor de kommer i kontakt med andre unge. Ikke minst ser jeg hvor myndiggjørende det kan være å få være flink i noe.

Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende.

Forebyggende arbeid

Kriminelle og voldelige ungdommer har fått stor plass i media denne høsten. Kanskje er det ikke et så stort og unyansert problem som NRK la frem i saken hvor Oslo øst ble sammenlignet med «svenske tilstander», en sak som også fikk mye kritikk. Noen mente at NRK ikke var presise nok, og avsnittsleder Jarle Kolstad ved forebyggende i Oslo Øst mente at NRK blandet sammen problemstillinger til et bilde som ble feil. Andre mente at ungdommer ble stigmatisert, og at NRK tegnet unyanserte skremmebilder av Oslo Øst. Til tross for at dette nok var en sak som rikskringkastingen nok burde brukt mer tid på å gjennomarbeide, er det likevel ikke til å komme bort i fra at det nok finnes utfordringer blant ungdommer enkelte steder i landet.

Ungdommer trenger å ha noe å gjøre på, og det er ikke uten grunn at Fagforbundet i fjor fokuserte på aktiviteter for unge da de ramset opp 10 punkter for godt kulturarbeid.

Ifølge Fagforbundet er kultur en viktig faktor i arbeid med blant annet integrering og kunst- og kulturaktiviteter kan være forebyggende, skriver de. Et av punktene handler også om hvor viktig gode tilbud for barn og unge er med tanke på utvikling av egne evner og talent.

Det var ikke særlig mange barn i mitt nærmiljø som drev med musikk, i hvert fall ikke som jeg og min familie kjente til.

Lavterskel

Det er ikke alle familier som har råd til å melde barna sine på fritidsaktiviteter, og det er heller ikke alltid foreldre skjønner hvordan man skal gjøre det. Da jeg som ung fortalte foreldrene mine at jeg ville lære meg å spille gitar og trommer, visste de ikke hvordan de skulle forholde seg til det. Det var ikke særlig mange barn i mitt nærmiljø som drev med musikk, i hvert fall ikke som jeg og min familie kjente til. De fleste jeg kjente til spilte håndball eller drev med hest, dermed var det først senere, da jeg var gammel nok til å selv finne ut av det, at jeg kjøpte meg en gitar for pengene jeg tjente i deltidsjobben ved siden av studiene mine. Musikalsk sett var jeg sånn sett en «late bloomer», og jeg er takknemlig for at jeg får holde på med musikk til tross for at jeg startet så sent som jeg gjorde.

(Utenom å være fast gjestekommentator i Aftenbladet, og forfatter, er Namra Saleem også en multiinstrumentalist som spiller i bandet Level & Tyson. Red.anm.)

Flere fritidsklubber tilbyr nettopp muligheten til å kunne spille på instrumenter og å drive med andre kreative aktiviteter gratis, og de har skjønt hvor viktig det er med lavterskeltilbud for unge. Økonomi skal ikke være en begrensning for de som ønsker seg en aktivitet etter skoletiden eller for de som vil dyrke og utvikle sine evner.

I min jobb møter jeg lidenskapelige og kreative ungdommer som forteller oss om motivasjon og hvor viktig de mener det er å uttrykke seg selv kunstnerisk.

Identitet

Selv om jeg først senere begynte å dyrke mine egne kreative interesser, har jeg fått utrolig mye ut av det. På mange måter er det kanskje det at jeg har kunnet eksperimentere med både musikk og tekst, om det så er et bokprosjekt eller små innlegg til avisa, som har gjort at jeg har kunne bli trygg på hvem jeg er og hvem jeg ønsker å være.

Jeg ser det også hos noen av ungdommene jeg møter i jobben min. De bruker kunsten til å uttrykke sin identitet, sine tanker og sin bakgrunn – det igjen beriker kunst- og kulturlivet. I hvert fall hvis man gir rom for det og at kulturelle møteplasser for unge blir prioritert og løftet av politikerne.

Viktig jobb

Jobben fritidsklubbene og ungdomsorganisasjonene gjør er ikke bare viktig, men nødvendig. Derfor blir jeg trist når jeg hører om fritidsklubber som legges ned, om noe burde disse styrkes betrakteligere.

I min jobb møter jeg lidenskapelige og kreative ungdommer som forteller oss om motivasjon og hvor viktig de mener det er å uttrykke seg selv kunstnerisk, spesielt for unge som er i fare for å havne i negative miljøer.

Jeg ønsker at disse unge menneskene skal få utforske sine kreative sider og uttrykke seg om det så er gjennom musikk, poesi, kronikk, dans, hva som helst. Jeg vil at de skal få møte andre likesinnede og bare henge, om det er det de har lyst til. Jeg vil at de skal ha tilgang på steder hvor det ikke har noe si hva deres kulturelle eller økonomiske bakgrunn er, hvor de blir møtt med åpne armer og hvor de ikke blir dømt eller stigmatiserte. Klubben hvor kidsa kan være kids.