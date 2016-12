– Forhåpentlig er statsminister Benjamin Netanyahu i godt humør, spøkte lederen for Israels pressekontor forsiktig da han i forrige uke ønsket journalister og Netanyahu velkommen til årets tradisjonelle «skål med statsministeren» ved et Jerusalem-hotell. Bortsett fra at det aldri finner sted noen virkelig skål med statsministeren per se, kom bekreftelsen fra «Bibi» Netanyahu prompte: «Ja, jeg er i godt humør og har all grunn til det!»

Han benyttet spørrerunden med verdenspressen med vanlig oratorisk smidighet til å fastslå at verden og regionen er mer i Israels favør enn kanskje noensinne. Sannsynligvis for ikke å ødelegge den hyggelige før-Hanukka-stemningen (jødisk lysfest), nevnte han ikke det eneste opplagte skjær i horisonten: Hans nemesiser, Obama og Iran.