2016 har fått eit rykte som noko av eit annus horribilis, eit forferdeleg år. At idol som David Bowie, Leonard Cohen og George Michael har sjekka ut, har bidrege til det. Mange har også vore misnøgde med valresultat; britane si avgjersle om å forlata EU fekk sjølv ein del norske EU-motstandarar til å vakla i trua.

Donald Trump sin valsiger i USA gjer også sitt til uro for framtida. Kva vil det til dømes ha å seia for verdas klimaarbeid, når han som skal sitja i Det Kvite Hus altfor fleire år sidan har skrive – på Twitter, sjølvsagt – at den globale oppvarminga er ein bløff kinesarane har funne på, og det for å øydeleggja amerikansk økonomi?