Siri Kalvig: Vi er alle oljeunger, og jeg er både stolt og skyldbetynget

Sist helg fikk vi en familie vi ble kjent med i Paris på besøk. Det ble turer på fjorden og opp på fjellet, hytteliv og bading i iskalde Høgsfjorden, men det som gjorde sterkest inntrykk på dem var nok besøket på Oljemuseet.

Oljehistorien

Familien er italiensk-sveitsisk, for tiden bosatt i Paris, men med en jobbhistorie over hele Sentral-Europa. Familien snakker flytende fransk, spansk, italiensk, tysk og engelsk. De føler seg hjemme i hele Sentral-Europa. De jobber i motebransjen med markedsføring.

Det er langt fra den parisiske moteverdenen til Vestlandets oljeindustri. Ungene hadde aldri sett en oljerigg. Modellene av riggene på Oljemuseet imponerte dem. Vi fortalte dem Stavangers historie. Vi simulerte at vi fløy ut i Nordsjøen gjennom gangveien fra Oljemuseet og ut på plattformdekket, der ungene kunne leke at de boret etter olje og klatre i redningsstrømpen. Mannen min har jobba i Schlumberger – vært ute på riggene og gjort det harde arbeidet. Jeg har vært med på å lage spesialværvarslene for Nordsjøen – de plattformsjefene trenger for å ta viktige avgjørelser om de tunge løftene, riggslepene og de kompliserte maritime operasjonene. Vi er en del av oljehistorien.

Norsk Oljemuseum

Ingeniørkunsten

Den parisiske moren fortalte datteren at når hun brukte gassen hjemme i leiligheten, måtte hun tenke på at den var hentet opp fra havdypet. Hun pekte på miniatyrmodellen av Trollplattformen, som i virkeligheten er 170 meter høyere enn Eiffeltårnet og 15 ganger tyngre. Jeg forklarte hvordan ingeniørene finner de fossile skattene flere tusen meter nede i havgrunnen og klarer å bringe den til overflaten i storm og høye bølger. Hvordan det sorte gullet blir raffinert og transportert fra Nordsjøen til komfyren i Paris. Over 100 millioner Europeere får strøm og varme produsert med norsk gass eller koker maten sin på norsk gass og oljen vår kjører biler over hele verden på. Senere den kvelden samla vi oss i sofaen og så Deepwater Horizon-filmen sammen.

Jarle Aasland

Skyldfølelse og dilemma

Tidligere på dagen var jeg så enormt stolt da jeg viste besøket vårt rundt på Oljemuseet og fortalte eventyret om Stavanger og oljå. Stolt over verdiskapingen på Vestlandet som vi er en del av. Samtidig ligger det og gnager en uro mens jeg forteller. Mens velferden til Norge ble sikret og tusener fikk energi, bidro vi også til en fatal forurensing av atmosfæren. Jeg er både stolt og skyldbetynget. Dette er følelser som ikke er så lette å sortere. Men de er der. Antagelig i de fleste nordmenn. Det gir en kollektiv dissonans som er påtagelig i Stavanger, men som rammer hele Norge.

De motstridende følelsene kan bli veldig kompliserte hvis en ikke anerkjenner dem begge. Hvis en prøver å gjemme vekk skyldfølelsen ved å ignorere problemene med menneskeskapt klimaet, eller gjemmer vekk stoltheten ved å snakke ned oljebransjen. Begge deler blir feil. I stedet må vi ærlig innse at vi alle er en del av oljehistorien, og har nytt godt av den. I oljens gullalder var vi ikke klar over de dramatiske konsekvensene CO₂-utslipp hadde på klimaet. Nå har vi innsett at vi må legge om kursen. Vi står midt i dilemmaet: Hvordan fortsette vekst og velstand, og samtidig være en ansvarlig verdensborger som anerkjenner de menneskeskapte klimaendringene, og som vil bidra til å nå togradermålet? Er det moralsk forsvarlig at Norge skal utvinne enda mer olje? Klarer vi å erstatte nedgangen i olje- og gass-aktivitet med annen næringsaktivitet? Hvor fort går det «grønne skiftet»? Det er der diskusjonene bør være, og det er der kontroversene ligger.

Nye muligheter

En ting er sikkert: Utviklingen av fornybar energinæringen går mye fortere enn noen ante for få år siden. Ifølge rapporten REthinking Energy fra IRENA stod vind- og solenergi for 90 prosent av investeringene i fornybar energi i 2015. Kostnadene av vindturbiner har falt med en tredjedel siden 2009, og solcellepaneler har hatt hele 80 prosent kostnadsreduksjon. For første gang ser vi også at offshore vind bygges ut uten subsidier. Dette skjedde i april i den tyske delen av Nordsjøen.

Vi må ikke la inntektene fra petroleumsindustrien og den rene vannkraften vår bli en sovepute. Nedgangen i oljeprisen vekket oss opp fra dvalen. Selv om aktiviteten nå tar seg opp igjen, har omstillingen fått et ordentlig fotfeste. Den er nødvendig. Både for klimaet og den videre verdiskapingen her i landet.

Tårene pressa på der i den lille kinosalen.

Oljeunge

Carina Johansen

Et par dager etter at besøket var dratt tilbake til Paris, dro jeg tilbake til Oljemuseet. Jeg hadde glemt å vise dem den nye filmen «Oljeunge»… – og det var på høy tid at jeg så den selv. Tårene pressa på der i den lille kinosalen. Historien om sønnen som opponerte mot den oljearbeidende faren var rørende, og bildene gjenkjennelige. Den voksne sønnen hørte på farens 30 år gamle kassettinnspillinger, sendt til ham da han var liten: «Oljen e ein velsignelse. Folk kan leve gode liv. Sjøl arbeidsfolk».

Kunnskapen, skaperevnen og drivkraften vår er grundig dokumentert på Oljemuseet. Vi må bruke dette ståstedet til å skape vekst i nye næringer. Vi er i full gang. Det er godt driv i rogalendingen. Arbeidsfolk bretter opp ermene. Lager nye jobber nå. Men me har adle vært oljeunger.