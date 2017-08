«Jeg sto på Bryggen en gang og saa Folkene saaledes for 3die Gang gaa i Baadene og sætte sig til Aarene for at ro op imod en bidende Nordvest i Februar – og jeg saa dem, da de kom hjem efter forgjæves Reise.» Dette skrev Eilert Sundt etter et besøk i Flekkefjord i 1839. Det var svartår for vårsildfisket, og Sundt så hva krisen betydde for de fiskerne som, ofte med livet som innsats, var avhengige av dette fisket. Nettopp engasjementet var noe av det som gjorde Sundts virke unikt. 8. august er det 200 år siden Eilert Sundt ble født.

Studerte på egenhånd

Sundt gikk på latinskolen i Stavanger, tok eksamen artium i 1835 og embetseksamen i teologi i Christiania i 1846. Sundt hadde slik sett ingen formell utdannelse innen de fagene der han skulle utøve sin livsgjerning. Han studerte på egenhånd og bygde sitt omfattende forfatterskap om viktige gruppers levesett og livsvilkår på observasjoner etter reiser og opphold på ulike steder omkring i landet. Sundts forskerkarriere strakte seg over 20 år. I 1869 fikk han embetsstilling som sokneprest i Eidsvoll. Han døde i 1875.

I forbindelse med teologistudiene var Sundt noen år engasjert som søndagsskolelærer ved Christiania Tugthus. Erfaringene fra arbeidet i fengselet skulle få stor betydning. Sundt ble bl.a. kjent med flere fanger fra romanifolket. Fanter eller tatere som var betegnelsen som ble brukt den gang, ble regnet som å tilhøre et mystisk og skremmende folkeslag. Fantefolket ble ansett som et stort sosialt problem. Dette vekket Sundts nysgjerrighet. Han lærte seg romanispråket og forsøkte også å følge etter fantefølger rundt i landet for å lære mest mulig om dem. Resultatet ble "Beretningen om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge". Dette var hans første demografisk-etniske folkelivsavhandling utgitt i 1850.

Fattigdommen som massearmod

I tilknytning til dette arbeidet innså Sundt at det som ble oppfattet som et økende fattigdomsproblem i samtiden, ikke kunne avgrenses til fantespørsmålet. Han brukte begrepet pauperismen, fattigdommen som massearmod, i motsetning til det enkelte menneskets fattigdom. I tillegg til de helårsfattige var det mange flere som i kortere perioder ikke kunne klare seg med egne midler og egen fortjeneste.

Etter arbeidet med én sosial gruppe fortsatte Sundt med tre undersøkelser som gjaldt hele folket, og der han la særlig vekt på forholdene i de laveste klassene. "Om Dødeligheten i Norge". "Bidrag til Kundskab om Folkets Kaar og Sæder" ble utgitt i 1855. Her var Sundt bl.a. opptatt av gjennomsnittlig levealder i ulike strøk av landet. Samme år publiserte han resultatet av sine studier om giftermålsmønstre som også dreide seg om befolkningsveksten og endelig i 1857 "Om Sædelighets-Tilstanden i Norge".

Ulikheter fra distrikt til distrikt

Ved hjelp av disse undersøkelsene hadde Sundt dannet seg et bilde av hvordan det forholdt seg mht. usedelighet, dvs. uekte fødsler, og avvik i levealder både i hele landet sett under ett og i de ulike landsdelene. Han så at det var ulikheter fra distrikt til distrikt og betydelig deler av hans oppfølgende arbeid kom til å dreie seg om å peke på mulige årsaker til disse forskjellene. F.eks. hadde Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre utmerket seg som en region med høy sedelighet dvs. få illegitime fødsler. I et avgrenset område i det samme distriktet hadde han dessuten observert høy dødelighet ved ulykker. For om mulig å finne nærmere forklaringer på disse fenomenene dro Sundt i 1856 på studieopphold til Haram prestegjeld på Sunnmøre. "Resultatet Haram. Et eksempel fra fiskeridistrikterne" ble utgitt i 1859.

Stor spennvidde

Haram-boka viser at Sundt gjennom dette oppholdet, fikk interesser og perspektiver i sine studier som gikk utover de typiske sedelighetsproblemene. Han fanget inn langt flere sider ved folkelivet enn kun de som hadde å gjøre med nattfrieri og uekte fødsler. Et utvalg titler fra den imponerende listen over publikasjoner viser spennvidden i hans vitenskapelige arbeid og forfatterskap. I tillegg til de fire bøkene som er nevnt, kom Beretninger om "Røros og Omegn" (1858), "Piperviken og Ruseløkbakken", "Undersøgelser om Arbeiderklassens Kaar og Sæder i Christiania" (1858), "Om Ædruelighets-Tilstanden i Norge" (1859), "Om Bygnings-Skikken paa Landet i Norge" (1862), "Paa Havet: Beretning om Forlis i Tromsø Bispedømme 1863" (1864). "Om Husfliden i Norge. Til Arbeidets Ære og Arbeidssomhedens Pris (1867-68)", "Om Renlighedsstellet i Norge" (1869), "Om Huslivet i Norge" (1873).

Flere av Sundts publikasjoner inneholder glimrende historisk-demografiske undersøkelser. Han fikk derfor stor betydning for dette forskningsfeltet som først etter andre verdenskrig ble etablert som en egen disiplin innenfor historiefaget. I boka "Om Giftermaal i Norge" presenterer han det som senere er kjent som «Sundts lov». Han fant gjennom sine studier at befolkningsveksten gikk i bølger. En periode med særlig store kull i fødedyktig alder får fødselskullene til å stige. Denne stigningen vil så gjenta seg omtrent hvert 30. år og med et økende press mot arbeids- og næringsmulighetene som resultat. Vi fikk en tilstand der "Det var rift om brødet", som Sundt uttrykte det. Utover på 1800-tallet ble flytting til de sterkt voksende byene og emigrasjon til Nord-Amerika et alternativ for stadig flere. Migrasjon var altså også et samfunnsfenomen som Sundt var opptatt av. Og med det i er vi tilbake til notisen om sildefiskerne i Flekkefjord som kom hjem uten fangst. Sundt skriver: "Nogle af netop denne Baads Mænd reiste til Amerika – og mange med dem."

Banebryter

Sundt var en banebryter for sosiologisk kartlegging av bonde- og arbeiderklassens levesett. Hele hans liv, hans skrifter, artikler og foredrag var et resultat av nysgjerrighet og ønsket om å bedre fattige folks kår. Han var en pioner innen fag som demografi og etnologi og regnes i dag som norsk samfunnsvitenskaps far. Mange vil hevde at hvis han hadde skrevet på et av de store språkene, ville hans bidrag bl.a. innenfor historisk demografi, gitt ham en hedersplass også internasjonalt.